Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiye ödeme tarihleri!

Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, Emekli ikramiye ödeme tarihleri haberimizde...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilerin yüzünü, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi güldürecek haber geldi. Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.