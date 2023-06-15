Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? İşte, tatil takvimi!
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Ramazan Bayramının ardından Kurban bayramı hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban bayramı tatili 9 gün mi oldu soruları araştırılan diğer konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman 2023? İşte detaylar...
Kurban bayramı hangi gün, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kullanıcılar tarafından Kurban Bayramının hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Peki, Ramazan bayramının ardından Peki, Kurban Bayramı 1. günü ne zaman 2023? Detaylar haberimizde...
2023'te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.