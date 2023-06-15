Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? İşte, tatil takvimi!

Ramazan Bayramının ardından Kurban bayramı hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban bayramı tatili 9 gün mi oldu soruları araştırılan diğer konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman 2023? İşte detaylar...

Kurban bayramı hangi gün, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kullanıcılar tarafından Kurban Bayramının hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Peki, Ramazan bayramının ardından Peki, Kurban Bayramı 1. günü ne zaman 2023? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2023'te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.