Kurban Bayramı gecesinde kılınacak namazlar ve tarifi! Bayram gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Bayram gecesi duaları!

Kurban Bayramı gecesini ibadetle geçirmek isteyenler bu gece hangi namaz kılınır, kaç rekat kılınır, hangi sureler okunur merak ediyor. Kurban Bayramı gecesi bugün 27 Haziran Salı akşam namazı ile başlayacak olup 28 Haziran Çarşamba imsak vaktine kadar devam edecektir. Peki, Bayram gecesinde kılınacak namaz ve tarifi! Kurban Bayramı gecesi yapılacak ibadetler neler? Namazı kaç rekattır? Ne zaman kılınır?

KURBAN BAYRAMI GECESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günüdür. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için 27 Haziran Salıyı 28 Haziran Çarşambaya bağlayan gece Kurban Bayramı gecesi olacaktır.

2023 Kurban Bayramı gecesi : 27 Haziran Salıyı 28 Haziran Çarşambaya bağlayan gecedir.

2023 Kurban Bayramı günü : 28 Haziran sabah namazından 28 Haziran akşam namazına kadar olan süredir.

KURBAN BAYRAMI GECESİ NAMAZI VE TARİFİ

(Bu namaz 27 Haziran Salıyı 28 Haziran Çarşambaya bağlayan gece kılınır!)

Nebî (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: "Her kim bayram gecesinde iki rekât kılar da, her rekâtta on beş Fâtiha okursa (peşine istediği sûreyi okuyup), bitirdiği zaman on beş Âyete'l-Kürsî, on beş Felak ve on beş de Nâs Sûresi'ni okursa (peşine de on beş kere istiğfâr ederse), Allâh-u Te'âlâ o kişinin ismini cennet ashâbı içinde yazar.

Kendisi için gizli günahları da, âşikâr işlediği günahları da bağışlar, okuduğu her âyete mukabil kendisine bir hac, bir umre (sevâbı) yazar ve bu kişi sanki İsmâ'îl (Aleyhisselâm)ın zürriyetinden (Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in akrabâlarından) yetmiş köle âzâd etmiş gibi olur, bunu kıldığı gece ile o cumâ arasında ölürse şehîd olarak ölür."

BAYRAM GECESİ YAPILACAK VAZİFELER, İBADETLER NELERDİR?

Bayram gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir, dolayısıyla o gece bu namazla, tesbih etmekle, Kur'an-ı Kerim okumakla, zikir ve dua ile ihya edilmelidir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram gecelerini ibadetle ihya edenlerin kalplerinin ölmeyeceğini ve iman nurlarının sönmeyeceğini vaad etmiştir.

Bayram gecelerini, Allah-u Te'ala'yı zikretmek, namaz kılmak ve diğer ibadetlerle ihya etmek müstehaptır.

BAYRAM GECESİ KILINACAK 6 REKAT NAMAZ VE TARİFİ

Selman (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim iki bayram gecesinde 6 rekat (nafile namaz) kılarsa, mutlaka o kişi gerçekten kendisi için cehennem(e girmek) vacib olan (azap kararı kesinleşmiş olan kendisine ait) bir hane halkının hepsi(nin kurtuluşu) hakkında şefaatçi kılınır (onların cehennemden kurtulup, cennete girebilmeleri için şefaat etme izni kendisine verilir.)"

6 REKATLIK NAMAZIN KISACA TARİFİ

6 rekatlık namaz için okunacak sureler yazılmamıştır. Burada Fatiha'dan sonra istediğiniz sureleri okuyabilirsiniz. Sonuçta hadiste kim bayram gecesinde 6 rekat namaz kılarsa diyor. Yani Fatiha+İhlas Suresi de okuyabilirsiniz. Allah kabul eylesin...

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.