Kurban Bayramı arifesi yarım gün mü? Arife günü tatil mi? Arife günü tam gün mü?

Kurban Bayramı'na sayılı gün kalmasıyla arife gününün tatil olup olmadığı araştırmaları hız kazandı. Peki, Arife günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı arifesi yarım gün mü? Arife günü tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatili, arife günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilmektedir. Dolayısıyla arife günü de Resmi Gazete verilerine göre yarım gün tatil olarak sayılmaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı