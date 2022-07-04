Kurban Bayramı arifesi yarım gün mü? Arife günü tatil mi? Arife günü tam gün mü?
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Arife günü ne zaman sorusu, tatile gidecek ve hafta sonunu erkenden başlamak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. Kurban Bayramı yakında idrak edilecek ve bu sebepten ötürü tatilin ne zaman başlayacağını soranlar da bulunuyor. Kurban Bayramı resmi tatildir ve çalışanların ek mesai alması zorunludur. Bu sebeple arife günü ek mesai var mı, yarım gün mü soruları soruluyor. Peki, Arife günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı arifesi yarım gün mü? Arife günü tatil mi?
Kurban Bayramı'na sayılı gün kalmasıyla arife gününün tatil olup olmadığı araştırmaları hız kazandı. Peki, Arife günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı arifesi yarım gün mü? Arife günü tatil mi? İşte detaylar haberimizde...
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Kurban Bayramı tatili, arife günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilmektedir. Dolayısıyla arife günü de Resmi Gazete verilerine göre yarım gün tatil olarak sayılmaktadır.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı