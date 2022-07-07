Arife günü oruç tutmak hakkında araştırmalar başladı. Bayram öncesinde oruç tutarak sevap kazanmak isteyen Müslümanlar Kurban Bayramı arifesi oruç tutmanın fazileti hakkında Diyanet'e başvurdu. Peki, Kurban Bayramı arife günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı? Diyanet'e göre arife günü oruç tutulur mu? İşte detaylar haberimizde...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Zilhicce ayında oruç tutmak hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası şöyle:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir."

Buna göre arife gününde yani Cuma günü oruç tutulabilir. Arife günü Zilhicce ayının 9. Günü olacak. Böylece oruçlu geçirilmesi sevaplar arasında yer alıyor.

DİYANET AÇIKLADI

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arife gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak

"Arife günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arife günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.