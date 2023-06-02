Kurban bayramı 2023 ne zaman? Kurban bayramı 2023 hangi güne, ayın kaçına denk geliyor?
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Bayramda tatil planı yapmakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Kurban bayramı 2023 ne zaman? Sorusu başta olmak üzere Kurban bayramına ilişkin detaylar araştırılmakta. Peki, Kurban bayramı 2023 ne zaman? Kurban bayramı 2023 hangi güne, ayın kaçına denk geliyor?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Kurban Bayramına dair sorular gündemdeki yerini alıyor ve araştırılıyor. Peki, Kurban bayramı 2023 ne zaman? Kurban bayramı 2023 hangi güne, ayın kaçına denk geliyor?
KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:
Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2023 Kurban Bayramı tatili 4 gün olacaktır. 27 Haziran 2023 Salı arefe günü yarım gün olmakla beraber öğleden sonra tatildir.