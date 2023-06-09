Türkiye'de dini ve kültürel öneme sahip olan Kurban Bayramı, heyecanla beklenen tatiller arasında yer alıyor. Pek çok kişi, sevdikleriyle bir araya gelerek bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı planlıyor. Peki, Kurban bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili ayın kaçında, ne zaman başlayacak? Kurban bayramı ayın kaçında başlıyor?

Sabırsızlıkla beklenen Kurban Bayramı tatili yaklaşırken Kurban bayram tatili ne zaman başlıyor? Sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde Kurban bayram tatili hakkında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan Kurban bayram tatili ne zaman başlıyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Kurban bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili ayın kaçında, ne zaman başlayacak? Kurban bayramı ayın kaçında başlıyor?

KURBAN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." Dedi.

Kurban Bayramı takvimi şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Emekli Bayram İkramiyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Ancak net bir tarih henüz açıklanmamıştır. Bu tarih, SGK tarafından yapılan resmi duyurularla ilan edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı; ''Emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" derken kulislerde bu rakamın yüzde 50 zamla 3 bin liraya bulabileceği konuşuluyor.

BAYRAM TATİLİ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban bayramı tatili ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.