Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanı sıra bayram ikramiyesi ne kadar olacağı vatandaşlara tarafından merak ediliyor. Bayramına sayılı günler kala ikramiye ne zaman verileceği emekliler tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyesi tarihi belli mi, ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesi yılda iki kez olmak üzere bayramdan önce SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşların hesaplarına yatıyor. 2023 emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek ve bayramda ikramiye ne zaman verilecek sorusu gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyesi tarihi belli mi, ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı 2 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi öngörülmekte.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. "Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek." Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.