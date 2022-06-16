Kurban Bağışı Fiyatları 2022: Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları! Diyanet Kurban bedeli 2022 ne kadar?

Diyanet kurban bedeli merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde ve yurt dışında ne kadar olacağını açıkladı. Peki, Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? İşte Diyanet Kurban Bedeli!

DİYANET KURBAN BEDELİ 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

NERELERDEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK?

Yapılan duyuruya göre kurban bağışları, bagis.tdv.org adresinden, mobil bağış uygulamasından, Banka/PTT şubelerinden ve Müftülüklerden yapabilecek. Bağışlar için son tarih ise 9 Temmuz olarak belirlendi.

"MAZLUMLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Erbaş, törende yaptığı konuşmada "Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke 354 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Daha fazla mazlum kardeşimizin yüzlerini güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BU SENEKİ KURBAN FİYATLARI

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları da tekrar gündeme geldi. Fiyatların geçen yıla göre ikiye katlanacağı öngörülüyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi. Bu öngörü de geçen yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.

"BÜYÜKBAŞ 60-70 BİN, KÜÇÜKBAŞ 3-4 BİN OLUR"

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.

İKİYE KATLANACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.

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