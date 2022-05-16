Kurban Bağışı Fiyatları 2022: Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları! - Haberler

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Kurban Bağışı Fiyatları 2022: Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!

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Kurban Bağışı Fiyatları 2022: Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban kesme ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bu sene kurban bağış fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından duyurulan kurban bağışı fiyatları haberimizde...

Kurban bağışı fiyatları merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban kesme ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bu sene kurban bağış fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından duyurulan kurban bağışı fiyatları haberimizde. İşte Kurban bağışı diyanet fiyatı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde vekaleten yurt dışı kurban bağışı 1700 TL, vekaleten yurt içi kurban bağışı 1400 TL'dir.

Kurban Bağışı Fiyatları 2022: Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları da tekrar gündeme geldi. Fiyatların geçen yıla göre ikiye katlanacağı öngörülüyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi. Bu öngörü de geçen yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.

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