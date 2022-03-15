Kurbağalar filmi nerede çekildi? Kurbağalar ne zaman, hangi yılda çekilmiştir? İşte, filmin konusu ve oyuncuları...
Türk sinemasının önemli filmlerinden biri olan Kurbağalar merak konusu oluyor. Trakya'nın bir köyünde kurbağa toplayarak geçimini sağlayan genç ve dul bir kadının hikayesini anlatan Kurbağalar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? sorularının cevapları merak ediliyor. Kurbağalar filmi konusu, oyuncuları hakkında bilgiler...
Kurbağalar filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurbağalar, başrolünde Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1985 yapımı Şerif Gören filmi.
Kurbağalar, Trakya'nın bir köyünde kurbağa toplayarak geçimini sağlayan genç ve dul bir kadının hikayesini anlatıyor. Edirne'de geçen filmde Elmas, kocası öldürülen genç bir kadındır. Elmas, tek başına çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır. Tamamen borç batağında olan kadın, geçimini sağlamak için farklı yöntemlere başvurmalıdır. Bu sırada köyün erkekleri tarafından da rahatsız ediliyordur. Elmas'ın gönlü ise hapishanede senelerce yatıp çıkan Balkanlı Ali'dedir. Ancak Balkanlı Ali de güvenilmezdir. Bir gece Elmas ve Ali birlikte olur. Bundan sonra Ali artık Elmas'ı istemiyordur.
Başrolünde Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1985 yapımı Şerif Gören filmi. Yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir. Edirne ilinin Enez ilçesi Sultaniçe Köyü'nde çekilmiştir. Film, Trakya'da bir köyde kurbağa toplayarak geçinen dul bir köylü kadının yaşam mücadelesini ve aşkını anlatır.
Hülya Koçyiğit - Elmas
Talat Bulut - Balkanlı Ali
Mahmut Gelgeç - Kurbağa Satıcısı
Yavuzer Çetinkaya
Hikmet Çelik
Yaman Okay
Nesrin Çelikel
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