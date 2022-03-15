Kurbağalar filmi nerede çekildi? Kurbağalar ne zaman, hangi yılda çekilmiştir? İşte, filmin konusu ve oyuncuları...

Kurbağalar filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurbağalar, başrolünde Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1985 yapımı Şerif Gören filmi.

KURBAĞALAR FİLMİ KONUSU

Kurbağalar, Trakya'nın bir köyünde kurbağa toplayarak geçimini sağlayan genç ve dul bir kadının hikayesini anlatıyor. Edirne'de geçen filmde Elmas, kocası öldürülen genç bir kadındır. Elmas, tek başına çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır. Tamamen borç batağında olan kadın, geçimini sağlamak için farklı yöntemlere başvurmalıdır. Bu sırada köyün erkekleri tarafından da rahatsız ediliyordur. Elmas'ın gönlü ise hapishanede senelerce yatıp çıkan Balkanlı Ali'dedir. Ancak Balkanlı Ali de güvenilmezdir. Bir gece Elmas ve Ali birlikte olur. Bundan sonra Ali artık Elmas'ı istemiyordur.

KURBAĞALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrolünde Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1985 yapımı Şerif Gören filmi. Yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir. Edirne ilinin Enez ilçesi Sultaniçe Köyü'nde çekilmiştir. Film, Trakya'da bir köyde kurbağa toplayarak geçinen dul bir köylü kadının yaşam mücadelesini ve aşkını anlatır.

KURBAĞALAR FİLMİ OYUNCULARI

Hülya Koçyiğit - Elmas

Talat Bulut - Balkanlı Ali

Mahmut Gelgeç - Kurbağa Satıcısı

Yavuzer Çetinkaya

Hikmet Çelik

Yaman Okay

Nesrin Çelikel

Ödüller

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