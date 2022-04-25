Kuranı Kerim 22. Cüz oku ve dinle: 22. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 22. Cüz mukabelesi dinle
Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 22. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi ikinci cüz okunuşu ve meali nedir? 22. cüz oku ve dinle! 22. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?
Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 22. cüz kaç sayfadır? 22. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 22. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?
Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.
Kur'an-ı Kerim'de 22. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.
22. cüz 421-440 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 421. sayfa ile başlar. 440. sayfanın sonunda yirmi ikinci cüz biter. 441. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.
Yirmi ikinci cüzün ilk sayfası : 421. sayfa
Yirmi ikinci cüzün son sayfası : 440. sayfa
Kur'an-ı Kerim'in 22. cüzünde Ahzab Suresi, Sebe Suresi, Fatır Suresi ve Yasin Suresi yer almaktadır.
421-426 sayfaları arası : Ahzab Suresi
427-433 sayfaları arası : Sebe Suresi
433-439 sayfaları arası : Fatır Suresi
439-440 sayfaları arası : Yasin Suresi
Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.
22. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.
KURANI KERİM 22. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
KURANI KERİM 22. CÜZ MEALİNİ VE TEFSİRİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...