İstanbul Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Elden ele dolaşan videoda, kurstaki bir hocanın çocukları acımasızca darp ettiği görülüyor. Kuran Kursu çocuk dövme olayı nerede oldu VİDEOSU var mı?

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir Kur'an kursunda çekildiği öne sürülen görüntüler tepki çekti. Kurstaki bir hocanın öğrencileri tekme tokat dövdüğü anlar izleyenlerin kanını dondurdu. Kuran Kursu çocuk dövme olayı nerede oldu VİDEOSU var mı?

KURAN KURSU DARP OLAYI NEDİR?

Din eğitimi almak için kursa katılan çocuklara yapılan muamele izleyenlerin kanını dondurdu. Sosyal medyada bir kişi şahsa ateş püskürdü.

SAVCILIĞA ÇAĞRI YAPTILAR

Görüntüleri paylaşanlar yaşananlara tepki gösterirken, savcılığa da çağrıda bulundu. Yargının konuya el atmasını bekleyen vatandaşlar, saldırgan şahsın da gereken cezayı almasını istedi.