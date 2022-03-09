Kuran kursları, ana sınıflar tatil mi?

Etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim-öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi. Öte yandan kamu kurumlarında güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak. İstanbul Kuran kursları tatil mi?

KURAN KURSLARI TATİL Mİ?

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

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