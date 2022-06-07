Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci yakalandı mı, tutuklandı mı? - Haberler

Antalya'daki bir lisede gençlerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atması, büyük tepki çekti. Olayın ardından öğrenciler disipline sevk edildi.Tepki toplayan olay sonrası Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci yakalandı mı, tutuklandı mı, merak edildi.

KURAN-I KERİM'E TEKME ATAN ÖĞRENCİ YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

Valilik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Serik'te Kuran-ı Kerim'e Tekme Atıldı" başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin Kuran-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir. İdari olarak ise; öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri başlatılmış, konuyla ilgili inceleme/soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir"

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