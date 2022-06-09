Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ne dedi? Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ifadesi ne? - Haberler

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Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ne dedi? Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ifadesi ne?

Haberler.com - Gündem
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Antalya'daki bir lisede gençlerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atması, büyük tepki çekti. Olayın ardından öğrenciler disipline sevk edildi. Tepki toplayan olay sonrası Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ne dedi? Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ifadesi ne?

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp tekmeyle savurması büyük tepki çekti. Vatandaşların tepkisini çeken ve sosyal medyada gündem olan olay sonrası Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ne dedi, Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ifadesi ne, merak edildi.

KURAN-I KERİM'E TEKME ATAN ÖĞRENCİ NE DEDİ?

Kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın ardından Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, bir video çekerek kendini savundu.

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamın aleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ınıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-anı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

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