Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir? Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir?
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Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir ve Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir ebeveynler tarafından sıklıkla araştırılıyor. En anlamı kız bebek isimleri neler merak ediliyor. Peki, Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir? Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir?
Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir ve Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir soruları araştırılıyor. Kız bebeği sahip olacak ebeveynler Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir ve Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir merak ediyor. Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir? Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir? Kuran-ı Kerim'de geçen kızı isimleri ve anlamları nelerdir? Allah'ın sevdiği kadın isimleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…
Azra
Medine'nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran'da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.
Aleyna
Kuran'da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.
Aksa
Kasas 20. , Yasin 20. ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir.
Ahsa
Kuran'ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.
Asi
Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi, dik baslı, baş kaldıran anlamındadır. Kuran'da Bakara 283. ve İnsan 24. ayetlerinde bulunmaktadır.
Asel
Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.
Atiye
Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.
Aliye
Duhan 31. , Hud 82. , Hicr 74.surelerinde bulunan Aliye ismi yüca anlamındadır.
Ahsen
Kuran'da 50'den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.
Aden
Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah'ın yasakladığı kavim isimlerindendir.
Asiye
Hz. Musa'yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun'un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.
Azze
Kuran'da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.
Alime
Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.
Azer
Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran'da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
Anife
Kuran'da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.
Beyza
Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.
- AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
- AÇILAY: Ay`ın şekilleri, yansıması
- ADAL: Ün kazan
- AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
- AFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olan
- AHUSE: Coşkulu güzellik
- AHUŞEN:Güzel ve neşeli.
- AJDA:Filiz,sürgün. Çok genç.
- AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı
- AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi
- AKEL: Eli uğurlu anlamında
- AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
- AFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın
- AĞÇA: Temiz, saf
- AHENK: Uyum
- AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel
- AHUNUR:Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.
- AHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.
- AHUCAN: Çok güzel dost.
- AKSEV: Aydınlığı sev,ışık saç
- AKSU: Anadolu`da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
- AKŞIN: Beyaz tenli kadın
- AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
- ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
- ALAGÜL: Çok renkli gül.
- ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.
- ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş
- ALEDA: Nazlı, kaprisli
- AHUEDA:Nazlı güzel.
- AHUELA:Çok güzel gözlü.
- AHUGÜL: Çok güzel.
- AHUGÜZAR:Becerikli güzel.
- AHUNAZ: Nazlı güzel,
- AHUNİSA:Çok güzel kadın.
- ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
- ALEYNA: Bizim üzerimize olsun
- ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
- ALGÜL: Kırmızı gül. Gül kırmızısı
- ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
- ARZUCAN: Candan isteyen.
- ARZUGÜL: İstenilen,beğenilen gül.
- ARZUM: İsteğim,dileğim,hevesim.
- ARZUNAZ: Naz yapan,
- ASALBİKE: Gerçek hanım, gerçek güzel
- ASEL: Bal, Cennetteki dört sudan biri
- ALKIM: Gökkuşağı
- ALKIZ: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.
- ALTIN: Yüksek değerli bir maden
- ALYA: Yüksek yer, yükseklik, gök
- AMİNE: Yüreğinde korku olmayan.
- ANDAÇ: Anılar, hatıralar
- ANIL: Başkaları tarafından sözün edilsin
- ASENA: Dişi kurt, güzel kız
- ASLI:Temelli,köklü. Bir şeyin benzeri.
- ASLICAN:Özü can gibi sevgili
- ANKA: Kaf Dağı`nda bulunduğu söylenen masal kuşu
- ARIN: Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak
- ARKIN: Yavaş, ağır, sakin
- ARMAĞAN: Hediye, ödül
- ASLIHAN:Han soyundan gelen.
- ASLIM: Özü geçmişe ait
- ASLINAZ:Nazlı olması geçmişinden gelen.
- ASLINUR:Nur saçan bir geçmişi olan.
- ASLISU:Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.
- ASU: Azgın, huysuz,isyan eden. Afacan.
- ASUDE: Rahat, huzur içinde olan
- ASUELA: Ela gözlü yaramaz
- ASUMAN: Gökyüzü
- ASYA: Dünyanın en büyük kıtası
- AŞINA:Bildik,tanıdık.
- AYÇAN:Ay gibi aydınlık kişi.
- AYÇİÇEK: Gün çiçek
- AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki
- AYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel
- AYDENİZ: Hem ay, hem de deniz
- AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında
- ARNİSA: Çok namuslu kadın
- AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay
- AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi
- AYLAN:Ay gibi güzel değerlere sahip olan.
- AYLİN: AYLA ile aynı anlamdadır
- ARSEN: Kurtuluş, özgürlük
- ARSU: Su kadar berrak
- ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan
- ARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek
- AYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
- AYGEN: Gönül arkadaşı
- AYGÖNÜL:Güzel gönüllü.
- AYGÜN: Hem ay, hem gün
- AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal
- AYKIZ: Ay+Kız
- AYNUR:Ay ışığı
- AYPERİ:Ay ve peri gibi çok güzel.
- AYŞEN: Neşeli,gülen,aydınlık.
- AYŞENUR: Ayşe+Nur
- AYŞIL: Ay ışığı
- AYŞİM,AYŞİN: Darlak ışık saçan.
- AŞKIM:Sevdiğim,sevgilim.
- AYBİRGEN: Ay veren
- AYCAN:Ay gibi sevilen,aydınlık can.
- AYÇA: Yay biçimindeki ay,Hilal.
- AYÇAĞ:Ay gibi parlak çağ.
- AYTEN:Güzel bir tene sahip olan.
- AŞKIN: Aşmış, ileri
- AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
- AYSEL:Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan
- AYSEMA:Ay gibi parıldayan yüz.
- AYSEREN:Güzelliğini gözler önüne seren.
- AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsin
- AYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.
- AYSUN:Ay gibi ışıltılı ve güzel.
- AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan
- AYŞEGÜL:Güller içinde mutlu yaşayan.
- AYBEN: Ben ayım anlamında
- AYBENİZ:Ay gibi parlak tenli,ay benizli.
- AYBİKE: Ay gibi güzel kız
- AYTU:Aya benzeyen tuğlu.
- AZİZE:Saygın,sevgili,kutsal.
- AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız
- Adalet : Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.
- Adniye : Salih, Cennetlik.
- Afitab : Güneş ışığı.
- Aynur : Ay gibi parlak.
- Ayperi : Peri gibi güzel.
- Ayten : Ay gibi parlak renkli.
- Ayşegül : Güleç, gül gibi renkli, canlı ve rahat ömür süren.
- Ayşen : Neşeli, parlak, sevimli.
- Azimet : Gidiş. Takva yolunu seçen.
- Ahu : Ceylan, maral.
- Aişe : Bolluk içinde rahat yaşayan.
- Amine : Korkusuz.
- Arzu : İstek, hasret. İstenilen beğenilen kadın.
- Asiye : Direk, acılı kadın.
- Aslı : Temelli, köklü.
- Aslıhan : Han soyundan olan.
- Asuman : Gök, gökkubbe, sema.
- Atiye : Bağış, verme, iyilik.
- Atıfet : Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.
- Ayfer : Ay ışığı.
- Ayla : Kadın, eş hanım.
- Aylin : Ayın çevresinde görülen ışıklı daire, hale.
- Azra : Bakire.
B HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- BADE: Aşk, kutsal sevgi
- BAHA: Değerli, kıymeti çok
- BAHAR: Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik,gençlik çağı.
- BERRAN: Keskin, kesici
- BESİME:Sevimli,güler yüzlü.
- BESİSU: Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
- BESTE: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü
- BESTEGÜL:Gül kadar güzel ve duygulu.
- BESTENİGAR: Türk müziğinde bileşik bir makam
- BETÜL,BETİL: Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hazreti Meryem ve Hazreti Fatma`nın diğer isimleri
- BEYZA: Çok beyaz, lekesiz
- BİGE:Evlenmemiş,çocuk doğurmamış olan. Sultan.
- BİHTER: Daha iyi, en iyi
- BİKE: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
- BAHARGÜL:Bahar gülü.
- BEDİZ: Resim, tasvir, süs, bezek
- BEGÜM: Hanım; Kadın hükümdar.
- BEHİN: İyinin iyisi
- BEHİYE:Güzel.
- BELDE: Memleket, şehir, kasaba
- BELEMİR: Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında
- BELEN: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol
- BELFÜ: Kar tanesi
- BELGİ: İşaret
- BELMA:Uysal,sakin.
- BELUR:Billur,billurdan olan.
- BENAN: Parmak uçları
- BENAY: Ben ayım, ay gibiyim
- BENEK: Namuslu kadın
- BENGİ,BENGÜ: Ölümsüz, sonsuz
- BENGİSU: Ölümsüzlük suyu
- BELGİN: Kesin ve eksiksiz belirlenen
- BELGÜN:Aydınlık gün.
- BALA: Yavru çocuk
- BALCA: Bal gibi, bala benzer
- BALIN: Yar, sevgili
- BALKIN: Pırıldayan, parlak
- BALKIZ: Bal kadar tatlı kız
- BANU: Prenses; Hanımefendi. Yeni evli gelin.
- BANUHAN:Hatun hükümdar.
- BAŞAK: Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
- BELİN:Korku ile şaşkın şakın bakmak.
- BELİZ: İşaret, iz; alamet
- BELKIS:Efsaneye göre Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanındaki Saba melikesinin adı.
- BENGÜL:Gül gibi.
- BENİZ: Yüz
- BENNUR:Işık saçan.
- BERGÜZAR: Anılmak için verilen şey, andaç
- BERİA: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
- BERİL: Zümrüt
- BERİN,BERRİN: En yüksek, en ulu anlamında
- BERKE: Zerdali, kayısı. Kamçı, değnek
- BERNA: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı
- BERRAK: Duru
- BİLCAN:Bilgili dost.
- BİLGE: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
- BİLHAN: Çok bilgili
- BİRİCİK: Bir tane, tek, emsalsiz
- BİRGÜL: Tek ve güzel bir gül.
- BİRSEN: Yalnız sen
- BİRSU:"Bir içim su" denilebilecek kadar güzel olan.
- BUKET: Çiçek demeti
- BİNNUR:Çok ışıklı, ışığı gür
- BİRAY: Ay gibi tek, eşsiz
- BİRBET: Yüzü benzersiz
- BİRGEN: Yalnız, yalnızlığa alışkın
- Berna : Genç, cesur, civan.
- BURCU: Güzel koku, ıtır
- BURÇAK: Bir bitki
- BURÇİN: Dişi geyik
- BUSE: Öpücük
- BÜGE:Bent,su benti.
- BÜŞRA: Müjde, sevinçli haber
- Banu : Ev kadını.
- Begüm : Saygı değer kadın, hanım.
- Behiye : Güzel, alımlı kadın.
- Benan : Parmakla gösterilecek kadar güzel.
- Bengi : Sonsuz, tiryaki.
- Besamet : Güler yüzlü.
- Betigül : Gül gibi kokan mektup.
- Betül : Erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temiz kadın. Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Meryem`in ünvanı.
- Beyhatun : Hakanın hanımı.
- BİLNAZ:Çok naz eden.
- BİLNUR:Bilge kişi.
- BİNAY:Öylesine güzel ki bin ay eder.
- BİNGÜL: Gülü bol; Gül bahçesi
- BİNNAZ: Çok nazlı,cilveli,kaprisli.
- Binnaz : Çok nazlı.
- Birgül : Tek ve benzersiz gül.
- Beylem : Çiçek demedi, buket, sunuş.
- Beyza : Çok beyaz, çok temiz, parlak.
- Bilge : Bilgisiyle davranışları birbirine uyan.
- Bilgehatun : Derin bilgi sahibi kadın.
- Berat : Yapılan hayırlı bir iş yüzünden affetmek üzere verilen karşılık.
- Beren : Kuzu.
- Berin : Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı.
- Berire :İhsan sahibi, sadık.
- BİLLUR: Pek duru, pürüzsüz
- Buket : Demet, çiçek demedi.
- Burc : Taze dal, filiz.
- Burçin : Dişi geyik.
- Burcu : Güzel kokan.
- Büşrâ : Müjde, sevinç, hayırlı haber. Acele, çabuk.
- Benna: Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.
- Beyna: Zuhruf suresinin 32. Ayetinde yer alan Beyna ismi, iyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.
- Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. Rad 12. Ve Rum 24. Ayetlerde yer alır.
- Benan: Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.
- Bükre: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.
- Berzah: Rahman suresinin 20. Ayetinde yer alan Berzah ismi dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.
- Bereket: Araf ve Hud surelerinde geçen Bereket, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.
- Cennet: İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran'da farklı 62 ayette geçmektedir.
- CAHİDE: Çalışıp çabalayan.
- CANSU: Can suyu. Hayat veren su.
- CAVİDAN:Sürekli,kalıcı olan,sonsuz.
- CELİLE:Büyük,ulu.
- CEMİLE:Hatır hoşluğu için yapılan hareket.
- Cangül : İç açıcı.
- Cavidan : Sonsuz, ölümsüz, ebedi.
- CANAN: Gönülden sevilmiş, yar.
- CANAY:Ay gibi temiz.
- CANDAN: İçten, gönülden
- CANDAŞ: Candan, değerli dost
- CANKUT: Sevimli, cana yakın
- Cihanfer : Cihanı aydınlatan çok güzel kadın.
- CEMRE: Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
- CENNET:Çok güzel yer. İyilik yapanların,günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer.
- CEREN: Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan
- CEVHER:Bir şeyin özü. Güç,enerji.
- CEVZA: İkizler burcunun eski adı
- CANEDA: İçten, sevimli kişi
- CANEL:İçten,candan uzatılan dostluk eli.
- CANFEZA: Müzikte bileşik bir makam
- CANKIZ: Sevilen, sevimli, şirin kız
- CANSEL:Hayat veren su.
- CANSIN:İçten, gönüldensin.
- Ceyda : Yararlı, herkese iyilik yapan.
- Ceylan : İnce biçimli, güzel gözlü bir geyik cinsi.
- CEYDA: İnce-uzun boyunlu ve güzel
- CEYLAN: Süzgün ve tatlı bakışlı. Yapısı ince ve uyumlu olan. Gözlerinin güzelliğiyle ünlü zarif,ince bacaklı memeli.
- CİHANBANU: Dünya hükümdarı.
- CİHANNUR:Alemi aydınlatan nurlu ışık.
- Cânân : Sevgili, dilber, gönül verilen. Tasavvufta Allah.
- ÇİLEN:Hafif yağan yağmur,çisenti.
- ÇİSE(M): Hafif yağan yağmur(um)
- ÇİSİL: İnce ince yağan yağmur
- ÇOLPAN: Çoban yıldızı
- ÇAKIL: Su yataklarında sürtünmeyle yuvarlaklaşmış küçük taşlar
- ÇEVREN: Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
- ÇIĞLIK: İnce ve keskin bağırış.
- ÇAĞ: Belirli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi
- ÇAĞDA: Yeni bir çağa adım atılmış
- ÇAĞIN: Şimşek, yıldırım
- ÇAĞLA Badem, kayısı,erik gibi yemişlerin olgunlaşmamış hali
- ÇAĞRI: Davet. Doğan kuşu. Mavi hareli göz.
- ÇİLAY:Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler.
- ÇİÇEK: Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
- ÇİĞDEM: Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
D HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- DAMLA:Çok küçük miktarda su. Çok az.
- DALGA: Hareketli su kütlesi; Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi
- DEFNE: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
- DEMET: Çiçek bağlamı, deste
- DEMİ:Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy
- DENİZ: Yeryüzünün çoğunu örten engin su
- DEREN: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
- DERİN: Sığ olmayan
- DERYA: Büyük deniz anlamında
- DERYANUR:Bilgisiyle ışık saçan.
- DESEN: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
- DİLAN:Gönüllerce olan,yürekler dolusu.
- DİLARA: Gönül alan, gönül okşayan.
- DİLAY: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel
- DİLBER:Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın.
- DİLDAR: Gönlü baskı altında tutan sevgili
- DİLDE: Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse
- DİLEK: İstek, rica,arzu.
- DİLEM: Gönül ilacı
- DİLER: Dilemek eyleminden
- DİLHAN: İçten ve yürekten konuşan
- DESTE:Bağlam,demet.
- DESTEGÜL: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.
- DEVİN: Hareket, kımıldanış
- DEVİNSU:Suyun ritmik hareketleri. Akarsu.
- DİLRÜBA: Gönlü şen,dertsiz
- DİLSEREN:Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren.
- DORA: Doruk, zirve
- DEVRİN:Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi.
- DİCLE: Bir nehir adı. Ulu ırmak.
- DUYGU: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim
- DUYGUN: Duygulu,hassas,hisli kişi.
- DUYGUNİSA: Duygulu,hassas kadın.
- Derya : Deniz, çok bol, pek çok.
- Destegül : Gül demeti, çiçek buketi.
- Dicle : Büyük ırmak. Irak`ta denize dökülen bir nehir.
- DİDAR:Güzel yüz. Görme.
- DİDE: Göz, göz bebeği
- DİDEM: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
- DİLA:Gönlümü çalan.
- DİLNİŞİN: Gönülde yer tutan,hoş,güzel
- DURUGÜL:Gül gibi temiz olan.
- Dildade : Gönül vermiş, düşkün, tutkun.
- Dildar : Gönlü hüküm altında tutan sevgili.
- Dilrüba : Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan.
- Dilsafa : Gönlü ferah kedersiz.
- DİLSU: Dil+Su
- DİLŞAH: Gönül şahı,sevgili,sultan.
- DİNİZ:Sakin,dingin.
- DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat
- DOĞANGÜN: Doğmakta olan gün
- DOĞAY: Ayın yeni doğuş hali
- DOĞU: Güneşin doğduğu ana yön
- DOLUNAY:Ayın tam yuvarlak olduğu an
- Dilşad : Gönlü sevinçli, yüreği şen.
- Didar : Yüz, çehre, suret, görüş, göz, görme gücü.
- Dilara : Gönül alıcı, sevgili.
- Dilber : Güzel, sevgili, gönül çekici.
- Dilbeste : Gönül bağlamış, âşık.
- Dilşikâr : Gönül avlayan, kendine bağlayan.
- Dürdane : İnci tanesi, inci serpen.
- Duhan
- Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.
- Duha
- Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.
- Dünya
- Kuran'da birçok ayette geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.
E HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
Elif
Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.
Ela
Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.
Eda
Kuran'da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.
Ecrin
Ecrin, Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.
Ebrar
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.
Esra
İsra Suresinde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.
Esma
Kuran'da Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır.
Emine
Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur'an'da Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçmektedir.
Emel
Hicr ve Kehf suresinde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.
Evsa
Meryem suresinde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.
Evla
Daha iyi olmak anlamında olan Evsa, Nisa ve Meryem Suresinde geçmektedir.
Esved
Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresinde geçer ve kara anlamındadır.
Ezel
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmaktadır.
Ecre
Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.
Efide
Kalp anlamına gelen Efide, Kur'an'da Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.
Evsan
Put anlamına gelen Evsan, Kuran'da iki farklı surede geçmektedir.
- EBRU:1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı
- ECE: Kraliçe. Güzel kız,kadın.
- ECEGÜN: Çok güzel bir günde doğan
- ELİFE:Tutku,istek,alışılan şey.
- ERDA: Beyaz karınca.
- ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı
- ERÇİL: Doğru,inanılır,güvenilir kişi.
- ESNA: Yüksek, yüce. Bir işin yapıldığı an.
- ESRA: En çabuk, çok çabuk
- ECEM: Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
- ECENAZ:Nazlı güzel.
- ECESU:Su gibi berrak ve güzel.
- ECMEL: Çok güzel
- EDA: Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için)kılma,yerine getirme. Üslup.
- EFİL:Rüzgar,dalgalanma.
- EGE: Türkiye`nin batısında yer alan deniz
- ELANAZ:Ela gözlü,nazlı güzel.
- ELANUR:Ela gözleriyle nur saçan.
- ELÇİN: Deste, tutam
- ELİF: Kibar, narin yapılı, ince-uzun boylu kız.
- EŞAY: Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan.
- EŞLEM: Selametli, güvenilir
- EVA: Havva. Yaratılan ilk kadın.
- Ela: Sarıya çalar kestane rengi.
- Elif : Arap alfabesinin ilk harfi, dost, tanıdık.
- ESEN: Sağlıklı, salim
- ESMANUR: Adı nur.
- ELİZ:El izi.
- ELVAN: Renkler,çeşitler.
- EMEL:Arzu,özlem.
- EMET: Bereket, bolluk
- EMİNE: İnanılır,güvenilir.
- ENER: Dağ eteği
- EREM: Cennet
- ESİM: Rüzgar gibi olan.
- ESİN: Sabah rüzgarı
- ESMA: İsimler,adlar. Çok yüksek olan.
- ESMACAN: Adı can olan.
- ESMAGÜL: Adı gül.
- Erva : Çok güzel, son derece cesur ve yiğit adam.
- Emel : Güçlü arzu, umulan şey.
- ESENGÜL: Rüzgar gibi esen,Gül gibi güzel kokan.
- EVİN: Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü
- EYLÜL: Sonbaharda bir ay adı
- EZGİ: Melodi, şarkı, türkü
- EZGİN: Sesi düzenli gelen. Paraca durumu bozuk olan. Çok sıkıntı çekmiş.
- Ebru : Kaş.
- Eda : Tavırları hoş, nazlı.
- Efser : Taç.
- ESER: Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça
- Esma : İsmi olan.
- Esra : Gece yolculuğuna çıkan.
F HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- FİRDEVS: Cennetler. Cennet bahçeleri.
- FİRUZE: Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı
- FULYA: Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek
- FUNDA: Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik
- FÜRUZAN: Parlayan, parlak
- Fatıma : Kendisi ve nesli Cehennem ateşinden kesilmiş.
- FERİSU: Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan.
- FERNUR: Aydınlık,ışık.
- FERSUDE: Eskimiş,yıpranmış,örselenmiş.
- FERAHNUR: İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan
- FERAY: Ay ışığı, ayın parlaklığı,ışıltı saçması.
- FERCAN: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan
- FERDA: Gelecek zaman, yarın; Kıyamet
- FERDACAN: İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan.
- FATMA: Çocuğunu sütten kesen kadın.
- FATMAGÜL: Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın .
- FERHAN: Sevinçli, gönlü hoş
- FERİ: Köke değil dallara ait olan. İkinci derecede olan.
- FERİDE: Eşi benzeri olmayan,tek. Çok değerli inci.
- FERİS: Şık,zarif.
- FİLİZ: Tohumdan çıkan sürgün. İnce ve güzel vücutlu.
- FİGEN: Yaralayan, kıran
- Fazilet : Erdem, iyi huyların ve üstün vasıfların hepsi.
- Ferzane : Hakim, filozof, bilgin, âlim.
- Figen : Çiçek demeti, gölge eden.
- Fitnat : Zihin açık, çabuk kavrayışlı.
- Füsun : Büyü, sihir, efsun.
- Füsünkâr : Büyüleyici güzel.
- Ferdiye : Tek ve eşsiz.
- Ferah : Bol, geniş, neşeli, açık.
- FEYZA: Bolluk, çokluk, bereket. Taşkın.
- FEZA: Boşluk, sinirsizlik; Uzay
- FİDAN: Yeni yetişen ağaç
- FAZİLET: Erdemli, iyi ahlaklı
- FERAH: Aydınlık, iç açıcı
- FERAHGÜL: Güzelliğiyle neşe saçan.
- Feray : Parlak, aydınlık ay.
- Ferhunde : Uğurlu kutlu.
- Feriha : Sevinçli, ferah.
- Firdevs : Sekiz Cennetten biri, altın ve gümüştendir.
- Firkat : Ayrı olan, sevgiden uzak kalan.
- Firdevs : Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır.
- Feriha: Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.
- Fulya : Güzel kokulu bir nergis.
- Füruzan : Çok parlak, aydınlık, parlayan, nurlu.
- Ferihan : Razı, hoşnut, sevinçli.
- Ferişte : Melek
G HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- GAMZE: Göz kırpma, gözle işaret; Nazlı bakma; Gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur
- GÖRKE: Heybetli
- GÖRKEM: Göz alıcı ve gösterişli olma durumu,ihtişam.
- GÖZDE: Çok sevilen, beğenilen nitelikte olan. Çok güzel.
- GÖZDEM: Beğendiğim,sevdiğim,saydığım,bitanem.
- GAYE: Amaç, erek
- GAZAL: Ak geyik, ahu; Geyik yavrusu; Güzel söz (mecazi)
- GAZEL: Konusu daha çok sevgi ve içki olan, manzume; Tek kişinin özel ahenkte okuduğu müzik parçası; Sonbahar vaktinde düşen yapraklar
- GELİNCİK: Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek
- GÖZDENAZ: Nazlı güzel.
- GÖZDENUR: İnsanlara vermiş olduğu iç huzurla herkesin beğenisini kazanan.
- GÖZEN: İlgi çekici, samimi; Sulak yer; Pınar
- GÜHER: Cevher
- GÜL: Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğine verilen ad; Gülmek eyleminden gül
- GÜLAL: Gülün kırmızısı gibi güzel.
- GÜLAY: Gül gibi güzel, ay gibi aydınlık olan.
- GÜLBAHAR: Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi
- GÜLBEN: Gül yüzlü,gül gibi beni olan.
- GÜLBİN: Gül fidanı, gül yetişen yer.
- GÜLCAN: Gül gibi güzel kişi.
- GÜLCE: Gül gibi.
- GÜLÇİÇEK: Her yönüyle güzel olan.
- GÜLÇİN: Gül toplayan, gül seven.
- GÜLHAN: Gül kadar çok sevilen, han, hakan
- GÜLİN: Güzel,zarif.
- GÜLNİSA: Gül gibi kadınlar anlamında
- GÜLNUR: Işık saçan güzellik.
- GÜLPERİ: Gizemli gül, saklı gül.
- GÜLRİZ: Gül saçan
- GÜLRU: Gül yüzlü, gül yanaklı
- GENCAY: Yeni doğmuş ay; Hilal biçimindeki ay
- GERÇEK: Yakıştırma veya yalanı olmayan
- GİZEM: Sır; Aklın erişemediği çözülemeyen şey
- GONCA: Tam açılmamış çiçek
- GÖNÜL: İstek, arzu, sevgi.
- GÖNÜLGÜL: Gül gibi zarif bir gönlü olan.
- GÜLDEN: Güle ilişkin, gülden yapılmış. Gül soluklu.
- GÜLEDA: Gül gibi güzel ve nazlı.
- GÜLEN: Güleç yüzlü, mutlu anlamında
- GÜLENAY: Güleç ay, gülümseyen ay; Ay gibi gülümseyen güzel
- GÜLFEM: Ağzı gül gibi olan
- GONCAGÜL: Gül goncası.
- GÖK: Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak yukarıda kubbenin içi gibi gözüken sonsuz boşluk; Mavi renk
- GÖKAY: Hem gök, hem ay; Güzel ay
- GÖKBEN: Ben gökyüzü anlamında
- GÖKÇE: Gök mavisi, mavi gözlü güzel
- GÖKÇENAZ: Nazlı mavi.
- GÖKSU: Türkiye`nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı
- GÖKYEL: Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz
- GÖNEN: Rutubet, yaşlık; Ekilecek toprağın tavlandırılması
- GÜLFER: Zarifliği ve güzelliğiyle göz kamaştıran.
- GÜLGEN: Güler yüzlü
- GÜNHAN: Oğuzhan`ın altı oğlundan biri
- GÜNNAZ: Nazlı kişi.
- Gülçin : Gül toplayan, gül derleyici.
- Güldemet : Gül buketi, gül demeti.
- Gülendam : Gül gibi ince, uzun, güzel vücutlu.
- Güleser : Yüzünde gülümseme eksik olmayan.
- GÜLGÜN: Gül renkli; Gülen, gülümseyen
- GÜLSANEM: Çok güzel kadın.
- GÜLSELİ(N): Coşkulu bir güzelliğe sahip olan.
- GÜLSU: Gül ve su gibi güzel
- GÜLSÜN: Yaşam boyu yüzü gülsün anlamında
- GÜLŞAH: Gül dalı; Güzelliğiyle ün salmış olan
- GÜLŞEN: Gül bahçesi
- GÜLTEN: Gül tenli, vücudu gül gibi
- GÜLİNAZ: Nazlı,güzel.
- GÜLİSTAN: Gül bahçesi
- GÜLİZ: Gül yetiştiren
- GÜLİZAR: Al yanaklı, gül yanaklı; Alaturka müzikte bir bileşik bir makam
- GÜLNİHAL: Gül fidanı.
- GÜN: 24 saatlik zaman dilimi; Güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık; Güneş, yaşam
- GÜNAL: Işık al, ışıklı ol
- GÜNDEN: Güne ilişkin, güneşe ilişkin; Güneşten bir parça
- GÜNAN: Doğumuyla sevinç getiren; Anılan gün
- GÜNAY: Hem gün, hem ay
- GÜNÇİÇEK: Ay çiçek
- GÜNNUR: Güneş gibi ışık saçan.
- GÜZİN: Seçilmiş, seçkin. Beğenilen.
- Gülberk : Gül yaprağı.
- Gülbin : Gül fidanı, gül dalı, gül bahçesi, güllük.
- Gülbiz : Gül saçan, gül serpen.
- Gülçehre : Gül yüzlü, yüzü gül gibi hoş.
- GÜNSU: Gün gibi aydınlık, su gibi berrak
- Gönül : Kalb.
- Gözde : Göze girmiş, bir büyüğün sevip beğendiği.
- Gülbanu: Gül hanım.
- Gülçiçek : Gül gibi taze, çiçek tazeliği taşıyan.
- GÜNDÜZ: Günün aydınlık bölümü
- GÜNEŞ: Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi
- GÜNEY: Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön
- Gülfam : Pembe, gül renginde.
- Gülfem : Gül dudaklı, gül ağızlı.
- Gülfer : Gül gibi parlak.
- Gülfeşan : Gül saçan.
- Gülfidan : Gül gibi genç.
- Gülhiz : Gül yetiştiren.
- Gülistan : Gül bahçesi, güllük.
- Gülizar : Gül yanaklı.
- GÜRAY: Bol ışıklı ay, güçlü ay
- GÜRDAL: Güçlü dal, sık dal
- GÜVEN: Güvenmekten, yürekli ol anlamında
- GÜZ: Sonbahar
- Gazal : Geyik, ceylan, ahu.
- Gülnar : Katmerli ve büyük gül, büyük çiçek.
- Gülnaz : Gül gibi ince ve narin, nazlanan.
- Gülsima : Gül yüzlü.
- Gülsüm : Yüzü dolgun. Ümmügülsüm: Gülsümün annesi.
- Gülter : Yeni açılmış gül.
- GÜZEL: Hoşa giden,hayranlık uyandıran
- Gülcemal : Yüzü gül gibi güzel.
- GÜZÜN: Güz mevsiminde olan
- Gülşen : Gül bahçesi, gülistan.
- Güzide : Seçkin, seçilmiş, seçme.
H İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- HANİFE: Allah`ın birliğine inanan; Hazreti Muhammed aleyhisselam zamanından önce tek yaradana inanan
- HARİKA: Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran
- HASLET: Doğuştan gelen güzel huy
- HAVVA: Yaratılan ilk kadın.
- HAYAL: Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü
- HAYAT: Ömür, yaşam
- HAZAL: Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği
- HAZAN: Sonbahar
- HABİBE: Sevgili,seven dost.
- HALE: Ayın çevresindeki ışık halkası.
- HALENUR: Kutsal ışık
- HANDAN: Güleç, sevinçli,şen şakrak.
- HANDE: Gülüş,gülme. Açılma. Eğlenme.
- HASİBE: Değerli,soyca temiz,soylu.
- HAZAR: Barış
- HEVES: Bir şeye duyulan istek
- HELİN: Yuva
- HİCRAN: Ayrılık,bir yerden ayrılmak. Ayrılığın sebep olduğu dayanılmaz acı.
- HİLÂL: Ayın yay biçimindeki görünüşü,yeni ay,ayça.
- HİLDE: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek
- HOŞSEDA: Hoşa giden ses
- HÜLYA: İnsanın kurduğu tatlı düş;
- HÜMA: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
- HÜMEYRA: Kızıllık, pembelik
- HÜNER: İnce ve şaşırtıcı ustalık
- Hicret : Bir ülkeden başka birine göç etmiş olan.
- Hilâl : Yeni ay.
- Hoşeda : Davranışı hoş, hareketi güzel.
- Hoşendam : Boyu posu güzel, görünümü düzgün.
- Hoşkadem : Güzel ayaklı, uğurlu.
- Hoşneva : Güzel sesli.
- HÜRREM: Sevinçli, güler yüzlü
- HÜSNA: Pek çok güzel
- Hacer : Taş, kaya parçası.
- Handan : Gülen, şen.
- Hande : Gülen, alay eden.
- Harika : Tabiat dışı meydana gelen fevkalade olay.
- Hasna : Çok güzel kadın.
- Haver : Gün doğusu, ortak.
- Hicran : Ayrılık, ayrılığın verdiği unutulmaz acı.
- Hatice : Erken doğan kız çocuğu.
- Hale : Ayın çevresinde görülen ışık halkası.
- Halenur : Işıklı, aydınlık daire, hale.
- Hoşnigar :Tatlı, güzel bakışlı.
- Huban : Güzeller. Güzel olan.
- Huri : Cennet kızı gibi güzel.
- Huriye : Çok güzel.
- Hülya : Kuruntu, hayal.
- Hümeyra : Küçük kırmızı. Hazret-i Âişe'nin ünvanı
- Hürrem : Taze, şen şakrak, sevinçli. Güler yüzlü.
- Hamiyet : Milli onur ve haysiyet.
- Havle : Güçlü, kuvvetli, takatlı, kudretli.
- Havva : Bir şeyin kıvamı, olgun. Hazret-i Ademin hanımı.
- Hayrunnisa : Kadınların hayırlısı, iyisi.
- Hediye : İkram olarak verilen şey.
- Hürriyet : İradesine göre karar veren. Kendine ve başkasına zarar vermeyecek şekilde serbest.
- Hüsnâ : En güzel, pek güzel.
- Hüsnügül : Gül gibi güzel.
- Hüveyda : Apaçık, belli, besbelli.
- Huda: Bakara suresinin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.
- Hüsna: Kuran'da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah'ın isimlerinin de genel adıdır.
- Halide: Nisa, Tevbe, Haşr surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.
- Hayat: Kuran'da birçok ayette geçmektedir. Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.
- Hazen : Arapça hüzün keder anlamına gelen Hazen , Kur'an'da iki farklı surede geçmektedir.
- Huri: Kuran'da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.
- Hasibe: Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.
- Hacer :Kuran'da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe'nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.
- Havva: Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.
- Hamiye : Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.
- Hamiyet :Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi'nde yer almaktadır.
I VE İ HARFİYLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- İrem: Fecr Suresinde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.
- İkra: Oku anlamında olan İkra, Kur'an-ı Kerim 'de yer almaktadır.
- ILGAZ: Atın dört nala koşması. Hücum,akın.
- IRMAK: Akarsuların en büyüğü
- IŞIK: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji. Aydınlık,nur.
- IŞIL: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık
- IŞILAY: Işıltılı ay, parlayan ay
- IŞILTI: Parıltı,titrek ışık.
- ILGIM: Serap
- ILGIN: Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaççık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)
- ILGIT: Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında
- ILIM: Uzlaşmacı yumuşaklık
- IŞIN: Bir kaynaktan belli bir doğrultuya giden ışık çizgisi
- IŞINBIKE: Aydınlık saçan kadın.
- ITIR: Güzel koku; El ve yüze sürülen çiçek özü, esans
- İCLAL: Ağırlama,ikram. Büyüklük,ululuk.
- İLKBAHAR: Yılın ılık mevsimi
- İLKCAN: İlk doğan çocuklara verilen ad.
- İLKE: Temel alınan düşünce, kural
- İLKGÜZ: Eylül ayı
- İLKİM: İlk çocuğum anlamında
- İMRAN: Evine bağlı, evcimen anlamında
- İLCAN: Ülkenin canı,sevdiği.
- İDİL: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir; Volga ırmağına Türkler`in verdiği ad
- İDİLSU: Su için yazılmış şarkı.
- İLAYDA: Su perisi
- İLBÜKE: İlbey hanımı, seçkin hanım
- İLGİ: İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Eğilim
- İLGİN: Yabancı,gurbette yaşayan.
- İSMİHAN: Hükümdar ismi
- İYEM: Güzellik,iyilik.
- İLKİN: İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce,öncelikle.
- İLKNUR: İlk ışık
- İLKYAZ: İlkbahar
- İLTER: Yurdu koruyan, yurtsever.
- İZEL: El izi anlamında
- İZEM: Büyüklük, ululuk
- İPEK: İpekböceği kozasından elde edilen ince, parlak kumaş. Kibar,zarif.
- İZİM: Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti anlamında
- İLGÜN: Ülke güneşi. Başkaları,yabancılar.
- İLKAY: Ayın ilk hali.
- İMREN: İmrenmek fiilinden, görünen şeyi edinme isteği.
- İNANÇ: İnanılan şey
- İNCİ: Süslemede kullanılan, istiridyede yetişmiş değerli madde
- İREM: Bahçeleriyle ünlü masal kenti
- İREN: Özgür, serbest
- İclal : Saygı ve büyüklük gösteren, ikram eden.
- İffet : Namuslu, helali isteyen, haramdan kaçan.
- İkbal : Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi.
- İZGİ: Güzel, adaletli, zeki
- İNCİLAY: Parlama,ışıldama
- İNCİNUR: İnci gibi ışıklı,parlak.
- İPAR: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek
- İrem : Şeddatın Cennet diye yaptırdığı ünlü bahçe.
J HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- JÜLİDE: Dağınık,karmakarışık.
- Jale : Kırağı, çiğ, şebnem.
- Jülide : Saçı dağınık.
- JALE: Çiğ, kırağı. Sabahları otların üzerinde olan su damlaları
- JALENUR: Parlayan,ışıldayan çiğ.
- JANSET : Güneşin Doğuşu (Çerkez ismi)
- JANSELİ : Güneşin Doğduğu Yer (Çerkez İsmi)
K HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
Kevser
Kuran'ı Kerim'in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.
Karye
Küçük yerleşişm yeri anlamına gelen Karye, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.
Kübra
Çok büyük anlamına gelmektedir.
Kader
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran'da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.
Kadem
Nahl suresinde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.
KADER: Alınyazısı,yazgı. Talih.
KAİNAT: Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar
KAMELYA: Pembe,kırmızı,beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi.
KARANFİL: Kokulu bir çiçek.
KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan su.
KIVANÇ: Sevinç
KIVILCIM: Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
KIZILTAN: Kızıl renk almış tan
KÖSEM: Sürünün önünden giden,yol gösteren koç. Cildi temiz,pürüzsüz.
KUMSAL: Kumla örtülü deniz kıyısı
KARDELEN: Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi
KARMEN: Parlak kırmızı.
KAYRA: Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; İhsan, lütuf
KUTSAL: Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse
KAMER: 1. ay; Mecazi parlak ve güzel anlamında
KAMİLE: Tam,eksiksiz. Kemale ermiş. Bilgin,bilgili.
KAMURAN: İstediğine ulaşmış,mutlu.
KARACA: Rengi karaya yakın, esmer; Avrupa ve Asya`nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan
KUĞU: Beyaz tüylü bir su kuşu
KUMRU: Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen güvercin benzeri bir kuş
Kader : Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanan.
Keriman : Kerimin çoğulu, keremi bol, cömert.
KERİME: Cömert. Ulu,büyük. Kız çocuk.
Kübra : En büyük en azametli.
Kündem : İtaatli, saygılı.
KUTAY: Kutlu,uğurlu ay
Kevser : Maddeten ve mânen çok, nesli kalabalık. Cennetteki meşhur havuz.
Kezban : Ev kadını.
Kısmet : Talih, nasip, kader.
Kudret : Kuvvet, takat, güç, varlık, ehliyet, kabiliyet.
KUZEY: Bir yön
KÜBRA: Büyük, ulu; Büyük önerme
Kutan : Kutlu, kutsal, mutlu.
L HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
- LAL: Parlak, koyu kırmızı renkte olan
- LALE: Çan biçiminde bir çiçek
- Leman : Titrek.
- Lerzan . Titreyen, titrek.
- Letafet : Latiflik, hoşluk, yumuşaklık.
- Leyan : Konforlu, lüks hayat.
- Leyla : Uzun ve karanlık gece.
- LALEHAN: Lalelerin sultanı.
- LEMAN: Parlama,parıltı.
- LEMİS: Dokunma,elleme.
- LERZAN: Titreyen,titrek
- LEYAN: Parlayan,parlayıcı. Konfor. Lüks hayat.
- LEYLA: Saçları gece gibi simsiyah olan kadın; Çok karanlık gecede görülen ışık.
- LEYLİFER: Gece ışığı
- LİLA: Açık eflatun
- Lalezar : Lale bahçesi.
- Lamiha : Parlayan, parıldayan, parlak.
- Lina: Kur'an'da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.
- Leyal : Leyal, Kur'an'da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır.
- Lema : Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur'an'da iki farklı surede yer almaktadır.
- LALEZAR: Lale yetiştirilen yer,lale bahçesi.
- LAMİA: Parlayan, parlak.
- LATİFE: Yumuşak,hoş,güzel,nazik. Güldüren güzel söz,şaka.
- LEMA: Parıltı,parlayış.
M HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
Merve
Mekke'de bir dağın adı olan Merve, Kur'an'da Bakara suresinde yer almaktadır.
Müberra
Nur suresinde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.
Malike
Sahiplik anlamına gelmektedir.
Meşkure
Kur'an'da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.
Melike
Bakara suresinde yer alan Melike ismi, Hükümdar'ın eşi anlamındadır.
Maide
Kur'an'da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.
Mensure
Dağınık anlamında olan Mensure, Kur'an'da İnsan suresinde yer almaktadır.
Mavera
Kur'an'da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek demektir.
Melek
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.
Melike
Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.
Medine
Hz.Muhammed'in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.
Mukaddes
Kur'an'da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.
Meryem
Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an'da yer alan surenin ismidir.
Münteha
Kuran'da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.
MAHİRE: Hünerli,becerikli.
MAYIS: Bir bahar ayı
MELEK: Allah katında bulunan ruhani varlıkların her biri; Pek güzel, yumuşak huylu ve masum (mecazi)
MELİHA: Güzel,şirin,sevimli.
MELİKE: Kadın hükümdar,padişah eşi.
MELİS: Bal, bal arısı
MİHRİBAN: Dost,sevgili,yarendeş. İyi yürekli,güler yüzlü.
MİHRİCAN: Dost,sevgili. Sonbahar.
MEBRUKE: Kutlu kadın ("mübarek kelimesinin dişisi")
MEDİHA: Övülen,beğenilen,sevilen kadın.
MEHİR: Ay parçası
MEHPARE: Ay parçası gibi güzel.
MELTEM: Yazın karadan denize doğru esen yel
MAHPERİ: Güzeller güzeli.
MAİDE: Üzerinde yemekler bulunan sofra; Yemek, ziyafet
MANOLYA: Bir süs bitkisi
MEHTAP: Ay ışığı,dolunay.
MEHVEŞ: Ay gibi güzel kadın
MELDA: İnce ve taze bedenli
MİHRİGÜL: Güler yüzlü,dost,sevecen,güzel.
MİHRİNAZ: Çok nazlı.
MİHRİNUR: Güldüğünde ışıklar saçan.
MİMOZA: Bir süs bitkisi
MİNA: Mine. Liman. Şişe,cam,billur. Şarap şişesi.
MİNE: İnce ve parlak nakış; Madenler üzerine vurulan renkli cam tabakası; Şişe, cam, billur sırça
MELİSA: Oğul otu
MARAL: Dişi geyik
MAVİSU: Deniz
MENEKŞE: Mor beyaz renkli, kokulu, yuvarlak yapraklı bir çiçek
MERAL: Dişi geyik,ceylan.
MERCAN: deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türü
MERİÇ: Bulgaristan`dan çıkıp Edirne
yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi`ne dökülen ırmak MERİH: Mars gezegeni
MERVE: Mekke`de Safa dağının karşısındaki kırmızı renkli tepenin adı
MERYEM: İsa peygamberin annesinin adı
MERZE: Mercan.
MEYYAL: Meyleden,aşırı istekli. Fazlaca eğilen. Eğik.
MISRA: Manzumenin satırlarından her biri,dizeler.
MİRAY: Yılın ilk aylarında doğan
Mefkure : Ulaşılmak istenen en yüce amaç.
Mehlika : Ay yüzlü.
Mehpare : Ay parçası.
Mehtap : Ay ışığı.
Mehveş : Ay gibi güzel.
Melahat : Güzel yüzlü.
MİRCAN: Güneş gibi aydınlık.
MÜGE: İnci çiçeği
MÜJDE: Sevindirici haber ; İyi haber getirene verilen bağış
MÜJGAN: Kirpikler.
Mahinev : Yeni doğmuş ay.
Mahiye : Aylık.
Mahpeyker : Ay yüzlü parlak ve nur yüzlü.
Mahru : Ay gibi parlak yüzlü.
Maide : Kurulmuş hazır sofra.
Makbule : Kabul olunmuş, beğenilmiş.
Maral : Dişi geyik.
Mayda : Narin ince yapılı.
Mebşure : Yüzü güzel, endamlı.
Mefharet : İftihar eden.
Meriç : Ege denizine dökülen nehir.
Merve : Kâbe yakınındaki küçük bir tepe.
Meryem : Dinine bağlı.
Mesadet : Mutlu.
Mestinaz : Süzgün bakışlı.
Mevhibe : Bahşiş, ihsan, bağış.
Melda : İnce ve taze.
Melek : Masum, halim selim.
Melis : Bal arısı.
Menfuse : Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel.
Münevver : Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın.
Muhabbet : Sevgi.
Muhaddere : Namuslu, iffetli, örtülü müslüman
Mukadder : Alın yazısına inanan.
Mukaddes : Mübarek, temiz.
Mübeccel : Yüceltilmiş, büyütülmüş, tebcil edilmiş.
Müberra : Temize çıkarılmış, açıkca belirtilmiş.
Meysere : Zenginlik, rahatlık.
Mihman : Misafir.
Mihriban : Seven, güler yüzlü.
Mihrimah : Güneş ile ay.
Mihrinaz : Çok nazlı
Mimoza : Yaprağına dokununca toplanan bir çiçek.
Mualla : Yüce, yüksek.
Muattar : Güzel kokulu.
Muazzez : İzzet ve şeref sahibi, değerli.
Müzehher : Çiçekli, çiçek açmış, çiçeklenmiş.
Müzeyyen : Süslü, süslenmiş, bezenmiş, donanmış.
Müjgan : Kirpikler.
Müjgen : Kirpik
Mübeşşer : Müjdelenen, iyi haber verilip sevindirilen.
Mübeyyen : Açıklanmış ortaya çıkarılmış.
Müjde : İyi haber sevinçli haber.
Müşerref : Şerefli kılınmış.
Müveddet : Sevgi, dostluk, muhabbet.
Müyesser : Kolayca yapılan nasip olan.
Münteha : Netice, son yer.
Mürüvvet : İnsanlık, mertlik, sevinçli günlerini görme.
N HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
NADİDE: Az bulunur,görülmemiş. Çok değerli,eşsiz.
NADİRE: Az bulunan.
NAĞME: Güzel uyumlu ses, ezgi; Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz
NAHİDE: Venüs gezegeni. Ergenlik çağında genç kız.
NARİN: İnce, ince yapılı, kibar
NAŞİDE: Şair,şiir okuyan ve yazan.
NAZ: İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış
NAZAN: Cilve yapan,nazlanan,nazenin.
NAZER: Nazar
NERGİS: Bir süs bitkisi
NERMİN: Yumuşak,narin,ince.
NESLİ: Soylu.
NESLİHAN: Han soyundan. Sevgi ile hükmeden.
NESLİŞAH: Şah soyundan
NESRİN: Yaban gülü
NEVRES: Yeni yetişen.
NEYİR: Işıklı, aydınlık, parlak
NİGAR: Resim kadar güzel sevgili; Nakış; Resim
NİHAL: İnce ve düzgün vücutlu sevgili. Fidan,taze sürgün.
NİHAN: Saklanmış, gizli olan; Sır
NİL: Çivit. Mısır`da bir nehir
NEŞE(M): Gönül açıklığı(m), sevinc(im)
NEŞVE: Keyif,neşe.
NEVA: Ses, ahenk; Güç, zenginlik, servet; Nasip; Türk müziğinde bir makam
NEVAL: Talih,kader,kısmet.
NEVADE: Torun anlamında
NEVBAHAR: İlkbahar, ilkyaz
NEVESER: Türk Müziğinde Dede Efendi`nin bulduğu bileşik bir makam
NEVGECE: Yeni yeni oluşan gece
NEVGÜL: Yeni açmış gül
NEVRA: Beyaz çiçek. Işıklı olma,parlaklık.
NAZGÜL: Gül kadar güzel olan,nazlı.
NAZLI(M): Naz yapan; İşveli(m), edalı(m)
NAZLIHAN: Naz yapan han anlamında
NECLA: Evlat,çocuk. Soylu.
NEFİSE: Çok güzel,değerli.
NEHAR: Gündüz anlamındadır
NEHİR: Akarsu, ırmak
NEHİRE: Gereğinden fazla.
NİLAY: Işıklı mavi,ışıklı lacivert.
NURFER: Işık veren,aydınlatan,ferahlatan.
NURGÜL: Nur+Gül
NURGÜN: Nur+Gün
NURPERİ: Bir peri kadar göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan.
NURSAL: Işıksal ışıkla ilgili
NURSAY: Işık gibi say, ışık gibi bil anlamında
NURSELİ: Işık seli (yağmuru) anlamında
NURSEZA: Nura layık, ışığa, aydınlığa layık anlamında
NUTİYE:Gökyüzündeki en parlak yıldız
NÜKET: Nükte, zarif, güzel sözler
NÜKHET: Güzel koku
NÜKTE: İnce anlamlı, düşündürücü şaka söz
Nebahat : Şan ve şeref sahibi.
Necla : Kız evlat.
NİLGÜN: Lacivert renkli, çivit renginde
NİLÜFER: Durgun sularda yetişen, değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi
NİRAN: Nurlar,aydınlıklar,ışıklar. Ateşler. Cehennem.
NİSA: Kadın,kadınlar.
NİSAN: Gelin çiçeği; İlkbaharın ilk ayı
NUR: Aydınlık, parıltı, parlaklık
NURAN: Nurlu,ışıklı.
NURAY: Işık saçan.
NURCAN: Aydınlık insan.
NURTEN: Işık gibi duru tenli anlamında
Nedret : Az bulunan, ender.
Neşide : Ünlü mısra, beyit, manzume.
Neval : Talih, kısmet, baht açıklığı. İhsan, bağış.
Nevbahar : İlk bahar.
Nevbaht :Talihi yeni.
Nakşıdil : Gönül nakışı.
Nalan : İnleyen, ağlayan, sızlayan, figan eden.
Narin : İnce yapılı, nazik ve kibar.
Nazan : Nazlı, naz eden.
Nazende : Naz edici, nazlı.
Nazenin : Çok nazlı, narin, ince yapılı.
Nazik : İnce, narin, zarif.
Nazikendam : Narin yapılı.
Nazile : Aşağı inen.
Nazlı : Naz eden.
Nevber : Yeni yetişmiş turfanda sebze, meyve.
Nevcivan : Taze, genç, delikanlı.
Neveda : Herkesten ayrı bir edası olan.
Nevin : Yeni, yepyeni, yeni şey.
Nevinbal : Taze yeni yetişmiş fidan.
Nevinur : Çeşitli görünümde ışıklar.
Nevres : Yeni biten, genç taze.
Nevsal : Yeni yıl.
Nevvare : Nurlu, ışıklı, parlak, ağaç çiçeği.
Nihal : Fidan, genç. Fidan gibi ince yapılı.
Nihan : Gizli, sır, örtünmesi gerekli yerleri örten.
Nilgün : Mavi renkli.
Nilüfer : Bir su bitkisi
Nurcihan : Cihanın nuru, kâinatın ışıklı, parlak, nurlu.
Nurçin : Işıklı.
Nezafet : Temizlik, paklık.
Nezahet : Temizlik, paklık, iç temizliği, incelik, rikkat.
Nezaket : Naziklik, zariflik, incelik, terbiye, edep.
Nida : Seslenen.
Nigahban : Gözcü, bekçi.
Nigar : Resim, nakış, resim gibi güzel.
Nurhan : Aydın hükümdar.
Nurhayat : Parlak hayat.
Nurperi : Yüzü nur gibi parlayan peri gibi güzel.
Nurşen : Işık gibi şen ve güler yüzlü.
Nurşin : Çok lezzetli.
Nükhet : Güzel ve hoş koku.
Niran : Ateş, parlaklık.
Nur : Işık, parıltı, aydınlık, nur.
Nuran : Işıklı, nurlu, aydın.
Nehar : Gündüz.
Nemika : Mektup.
Neriman : Pehlivan, kahraman, yiğit.
Nermin : Yumuşak, nazik, kibar.
Neslihan : Padişah soyundan gelen.
Neslişah : Şah neslinden.
Nesrin : Yaban gülü, mısır gülü, van gülü.
Neşe : Sevinç içinde olan.
Nuray : Ay ışığı gibi.
Nurbanu : Işıklı hanım, nurlu hanım.
Nisa
Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur'an'da bir surenin ismidir.
Nur/ Nuran
Kur'an'da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.
Nadiye
Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur'an'da Alak Suresinde yer almaktadır.
Nüha
Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir.
Neşe
Sevinç a
O VE Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
OKSAL: Ok at; Oka ilişkin
OKŞAN: Sevil,şefkat gör.
OLCA: Ganimet,bolluk.
OLCAY: Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
OLGAÇ: Bilgi ve görgüde olgunlaşan
OMAY: Gözde,sevilen,beğenilen.
ONGÜL: Ön ayak olmak; İlk gül
ORKİDE: Salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı
OYA: Bir nesneye oyularak yapılan süs; Genellikle ipek veya ibrişim ile iğne, mekik, tığ kullanılarak yapılan ince dantel
OYLUM: Hacim, dirim; İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş; Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekan karşılığı
ÖDÜL: Armağan
ÖZDE: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
ÖZDEN: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
ÖZEN: Büyük hassasiyet göstermek
ÖZLEN: Görme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
ÖZNİL: Nil gibi verimli.
ÖNGÜL: Direnen,inatçı. Kılavuz. Öncü,teşvik eden.
ÖRGÜN: Türlü ve düzenli parçalardan oluşan
ÖVGÜ: Övme, övmek için söylenen söz
ÖVGÜN: Övülmüş, övülen kişi
ÖVÜNÇ: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övünç,
ÖYKÜ: Hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay
ÖZNUR: Özü ışıklı,aydınlık.
ÖZSU: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su
ÖZÜN: Şiir. Hak edilmiş ün.
ÖZTEN: Güzel tenli.
ÖZGE: Yabancı. İyi,güzel. Cana yakın,şakacı. Yürekli,gözü pek
ÖĞÜN: Kendini yücelt. Zaman. Kez,defa.
ÖĞÜT: Tavsiye.
ÖMÜR: Yaşama süresi,hayat.
ÖNAY: Yeni çıkmış ay
ÖZBEN: Bireyin kendi varlığı; Gerçek ben anlamında
ÖZGEN: Başına buyruk. Rahat. Özü geniş. Kuzu kulağı otunun filizi
P HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
PAMİRA: Orta Asya`da bir yayla
PAPATYA: Baharda çiçek açan bir kır bitkisi
PARLA: Parlamak eyleminden parla, ışık saç; Başarılı ol, ünün sanın artsın; Güzel ol, güzel görünüşlü ol
PELİN: Acı ve güzel kokulu bir bitki
Peride : Uçarak yükselmiş, rengini atmış.
Perihan : Peri padişahı.
PERVİN: Ülker yıldızı
PETEK: Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları
PEYDA: Belli, açık, ortaya çıkmak, oluşmak
PELİNSU: Pelin+Su, hem pelin hem su anlamında
R HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
RABİA: Dördüncü.
Rahime : Müminlere çok acıyan kadın.
Ruzenin : Çiçek gibi güzel yüzlü.
RİMA: Dişi ceylan yavrusu
ROSA: Gül rengi,pembe kırmızı arası bir renk.
RUHAN: Güzel kokulu
RUHSAR: Yanak, yüz, güzel yüz
RUHŞEN: Neşeli,canlı.
Rüveyda : Hoş, ince, nazik
S VE Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
Serra
Kur'an'da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.
Sara
Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an'da bir surede yer almaktadır.
Serap
Nebe suresinde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.
Sündüs
İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur'an'da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.
Sacide
Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur'an'da Zümer suresinde yer almaktadır.
Selime
Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an'da bir ayette geçmektedir.
Sıdıka
Meryem Suresinde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.
Sera
Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an'da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.
TAÇNUR : Mutluluk
TAHİRE : Gündoğusundan esen rüzgar
TANAY : Secde eden
TANSELİ : Şafak vakti gelen sel
TANSU : Göğüsle ilgili
TANYEL : Katıksız, arı - Seçilmiş
TANYELİ : Tan vakti esen rüzgar
TİJEN : Taç, taçlar
TUBA : 1.Cennette bulunduğun inanılan büyük ağaç. 2.Güzellik, iyilik. 3.Rahat
TUĞÇE : Küçük tuğ
Ufuk
Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresinde geçmektedir
UBEYDE : Yaradanın kölesi
UMAY : Devlet kuşu
UMUR : Görgü, deneyim
UZEL : Usta, becerikli
UĞURGÜL : Uğurlu gül
UHDE : Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev.
ULYA : En yüce, en ulu, yüksek
Ulya : Pek yüce.
ÜLKÜ : Amaç, ideal
ÜZGÜ : Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen üzüntü, eziyet.
Ülfet : Dost olan, yakınlık duyan.
V HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
VARİDE : Gelen, erişen - Söylenti
VEDİA : Korunması için bırakılan emanet
VERDA : Gül.
VİLDAN : Yeni doğmuş çocuklar
VİRA : Durmadan, aralıksız, sürekli.
Vesamet : Güzel olan.
Vesile : Vasıta olan.
VAHİBE : Hibe eden, bağışlayan.
VAHİDE : Tek yalnızca bir tane.
Vildan : Yeni doğmuş çocuk.
Vuslat : Dostuna, sevdiğine kavuşan.
Vera: Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak duran.
Vecahet : Güzel yüzlü, itibarlı, şerefli.
Vedia : Emanet.
Vedide : Dost, sevgili. Çok seven.
Vildan
Kuran'da birçok ayette yer almaktadır.
Y HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
Yüsra
Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur'an'da iki farklı ayette yer almaktadır.
Yezra
Şura suresinde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.
YAĞMUR : Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları.
YAŞAM : Hayat
YELDA : 1.Uzun. 2.Yılın en uzun gecesi
YELİZ : Ferah yer, aydınlık, havadar
YEŞİM : Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen değerli bir taş
Yâdigar : Dost hatırası.
Yârıdil : Gönül dostu, içten arkadaş.
YAPRAK : Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm
YAREN : Dost, arkadaş
YASEMİN : Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki
Yelda : Uzun ve siyah.
Yeldem : Çabuk, çevik, çalak.
Yeşim : Sert ve kıymetli yeşil taş.
YILDIZ : Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri.
YONCA : Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin genel adı
YÜKSEL : Başarı kazan, yücel
Z HARFİ İLE BAŞLAYAN EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ
ZİNNUR : Nurlu, ışıklı
ZİŞAN : Şanlı, şerefli - Bir tür lale
ZULAL : Hafif, güzel, soğuk su.
ZÜBEYDE : Öz, asıl
ZELİHA : Züleyha, su perisi
ZENNAN : Kadınlar
ZENNUR : Zinnur, nurlu, ışıklı
ZEREN : Anlayışlı, kavrayışlı.
ZEHRA : Çok beyaz, parlak yüzlü
ZEHRE : Çiçek.
ZERRİN : Altından yapılmış.
ZEYNEP : Süs, bezek.
ZERİN : Altından ya da altına benzer olan.
ZÜHRE : Çoban yıldızı, venüs.
ZÜLAL : Saf, temiz, hafif tatlı su.
Zehra : Yüzü beyaz ve parlak, nurani yüzlü.
Zekavet : Çabuk anlayan, tez kavrayan.
ZUHAL : Satürn gezegeninin adı.
Zerişte : Altın tel, sırma.
Zerrin : Altına benzeyen, altın gibi parlak ve kıymetli.
Zeyneb : Görünüşü ve kokusu güzel, olgun ve dolgun.
Ziba : Süslü, bezekli. yakışıklı güzel.
Zerafet : Kibarlı, incelik, zariflik.
Zerengül : Altın gibi gül.
ZÜLEYHA : Su perisi - Hazreti Yusuf`un karısı
ZÜMRA : Akıllı, çabuk kavrayan kadın.
ZÜMRÜT : Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı.