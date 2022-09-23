Kuran-ı Kerim'de geçen erkek isimleri neler? En çok kullanılan erkek isimleri nedir?
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KURAN-I KERİM'DE GEÇEN ERKEK İSİMLERİ NELER?
A
ADEMİlk yaratılan insan olarak Kuran'da yer alan Adem, temiz insan demektir.AHMETSaf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
AZİM
Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli
AHLAS
Temiz yürekli, iyi kimse
ARAF
Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.
AKİF
İbadet etmek anlamına gelir.
ABDİ
Kulluk ve itaat eden
ABDULLAH
Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.
AHAD
İhlas süresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
ALİM
Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.
AFİL
Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
B
BAKİ
Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
BEYDA
Kurak bir yer anlamına gelir.
BERK
Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerden biridir.
BATIN
Allah'ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
BURAK
Peygamber efendimizin Mirac'daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur'an'da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.
BERKA
Şimşek, Kuzey Afrika'da bir şehir.
BÜKRE- BUKRA
Erken, Sabah, sabah vakti.
BUĞRA
Turna kuşu, turna üşürüşünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.
BENAN
Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.
C
CEMİL
Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah'ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.
CABBAR
Kur'an'da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
CEZA
Kur'an'da birçok ayette geçen isimlerden biridir. Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.
CELİL
Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.
CEBRAİL
Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.
CUDİ
İsmi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.
CİHAD
Tevbe, hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
D
DEHRİ
İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
DAFİ
Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.
DİYAR
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.
DAVUT-DAVUD
Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır
E
EKMEL
En eksiksiz, en uygun olan.
EMİN
Emniyete olan, korkusuz.
EBRAR
İyi, özü sözü doğru olan, dindar
EZEL
Başlangıcı olmayan
EYÜP
Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
ECİR
Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
ETKA
Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.
EBED
Kur'an2da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
EBU
Kur'an'da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.
EFNAN
Rahman suresinde yer alan Efnan simi, tür anlamına gelmektedir.
EKREM
Alak ve fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.
F
FETTAH
Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
FURKAN
Kur'an'ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
FATİH
Allah'ın sıfatlarından biridir.
FUAD
Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.
H
HAKKI
Kur'an'da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.
HALİD
Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.
HAMDİ
Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.
HALİS
Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.
HAYRİ
Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamınandadır.
HAKİM
Allah'ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur'an'da birçok surette yer almaktadır.
HAFIZ
Hem erkek heö kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.
HATEM
Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
İ
İHSAN
Bağışlanma anlamına gelmektedir.
İDRİS
Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
İLYAS
Kur'an'da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.
İBRAHİM
Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
İSA
Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
İSHAK
Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.
İSMAİL
Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
K
KAZIM
Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
KADİR
Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
KADER
Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
KAMER
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
KAİM
Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
KAHHAR
Allah'ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.
KAVİ
Allah'ın isimlerinde olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
KARUN
Kur'an'da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin anlamına gelmektedir.
M
MUHAMMED
Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
MUSA
Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.
MALİK
Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
MUSTAFA
Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
MUTTAKİ
Çekinen, ittika eden Allah'tan korkan
MAVERA
Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
MELİK
Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.
MEMATİ
İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
MÜRSELİN
Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.
MÜCAHİD
Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.
N
NEZİR
Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.
NURİ
Nura ait, nurla ilgili demektir.
NACİ
Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.
NECATİ
Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.
NEHAR
Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.
NEZİR
Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.
NADİ
Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
NASIR
Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
R
REŞAD
Doğru ve hak yolunda yürüme.
RESUL
Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
RAUF
Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah'ın isimlerindendir.
RIDVAN
Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
RAFET
Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.
RACİ
Dönen, geri gelen, rica eden
S
SELİM
Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.
SEFER
Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek
SÜLEYMAN
Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut'un oğludur.
SABRİ
Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.
SEVA
Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
Ş
ŞUAYİP
Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.
ŞAKİR
Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.
ŞÜHEDA
Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
T
TARIK
Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
TAHA
Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.
TALİP
Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.
TUĞYAN
Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.
U
UFUK
Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.
ÜZEYİR
Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.
V
VELİ
Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.
Y
YUNUS
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
YASİN
Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.
YAHYA
Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
YAKUP
Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
Z
ZÜMER
Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur'an'da Zümer suresinde geçer.
ZAKİR
Zikreden, zikredici demektir.
ZAHİT-ZAHİD
Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.
EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ NEDİR?
A Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
- Acar Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
- Adar Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
- Afşin Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri
- Akal Beyaz ve kırmızı
- Akdora Karlı dağın doruk noktası
- Akın Düşman topraklarına yapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması
- Akınalp Savaşan yiğit kişi
- Akgiray Temiz ve yaraşır
- Akgün Parlak gün, uğurlu gün
- Aksoy Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
- Aydıner İleri görüşlü kimse
B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Baha Değer, kıymet, üstünlük
- Bahadır Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
- Baran Direnci kıran, ulu, yüksek
- Barbaros Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim
- Barış Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum
- Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin
- Barlas Cenkçi, savaşçı
- Bartu En eski Türk hanlarından biri
- Başar Başarılı ol anlamında
- Batın Karın, kuşak, nesil
- Batu Güçlü, kuvvetli
- Batuhan Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han
- Batur Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
- Baturalp Yiğitler yiğidi
C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
- Can Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
- Canalp Cana yakın, sevimli yiğit
- Canberk Sağlam, canlı, metin
- Cem Hükümdar,şah
- Cemre Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."
- Cenk Savaş
Ç Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
- Çağdaş Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan
- Çağhan Çağın hanı; Çağdaş han
- Çağın Yıldırım; Çağa ilişkin
- Çağlar Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale
- Çağrı Davet
- Çakabey Oğuzlarda bir Türk beyi
- Çelik Sağlam
D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Dağhan Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı
- Darcan Sabırsız, aceleci
- Deha İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta
- Demir Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel
- Deniz Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya
- Denizhan
- Derin Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
- Derman Güç
- Destan Efsane
- Devran Zaman; devir
- Devrim Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim
- Dinçer Güçlü ve sağlıklı kimse
- Doğa Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat
E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Ediz / Edis Yüksek yer, her şeyin yükseği
- Efe Batı Anadolu'nun yiğidi
- Efkan Çığlıklar, inlemeler
- Ege Yaşça büyük,ulu
- Egehan Engin denizlerin hükümdarı
- Egemen Gücü yeter olup buyruğunu yürüten
- Ekim Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi
- Ekin Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı
- Elgin Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
- Emir Buyruk, komut
- Emrah Saz çalıp, oynayan
- Emre Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş
- Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
- Eren Yetişen, ulaşan, vasıl olan
F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Ferruh Uğurlu, kutsal
- Feza Uzay
- Fuat Kalp, gönül
- Ferhan Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun
G Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
- Giray Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
- Gökalp Mavi gözlü yiğit.
- Gökçe Güzel, gösterişli kimse. Yiğit, cesur.Mavi gözlü kimse.
- Görkem 1. Gösteriş, heybet. İyi gelişmiş, gürbüz.
H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Hakan 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
- Haluk İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.
I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum, akın.
- Ilgın Serap, belli belirsiz görünme.
K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Kağan Hanların hanı, hükümdar.
- Kayra Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
- Kerem 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.
- Kıvanç Övünç, iftihar
- Korcan Ateşli, canlı, hareketli kimse.
- Kutay Kutlu, uğurlu ay.
- Karan Kahraman, yürekli.
L Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri
- Laçin Bir cins şahin. Sarp, yalçın
M Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
- Melih Güzel, şirin, sevimli.
- Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
- Mert Özü sözü doğru olan.
- Mete Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)
N Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri
- Nuyan Soylu kişi, Noyan
- Nüvit İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan
- Nüzhe Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun
O Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
- Oğulcan Can oğul
- Oğuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.
- Okan Anlayışlı
- Okanay Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay
- Olcay Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.
- Olcaytuğ Hulagu'nun torunlarından argun'un oğlu, ilhanlı hükümdarı
- Onur İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref
Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Ömer Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık
- Ömür Yaşayış, hayat
- Özgen Özü geniş, rahat, sakin kimse.
- Özgü Kutsal. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
- Özgün Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.
P Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
- Pamir Güçlü kimse
- Pars Becerikli, atılgan
- Polat Çelik. Güç, kuvvet
- Poyraz Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Kuzey yönü
- Pusat Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah
R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Ruşen Aydın, parlak
- Rüzgar Zaman, devir. Dünya.
S Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
- Salih Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan
- Samet Sonsuz, ebedi
- Sarp Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç
- Selçuk Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli
- Selim Sağlam, kusursuz, doğru
- Sanberk Ünü sağlam
- Safa Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen
- Sarp Geçilmesi çıkılması güç, çok dik
Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Şafak Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık
- Şahan Şahin
- Şahbey Üstün nitelikli, saygın, yüce.
- Şahdar Dallı, budaklı ağaç.
- Şimşek Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
T Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri
- Tamer Tümüyle nitelikli kişi.
- Tarık Sabah yıldızı, Venüs.
- Taylan İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.
- Teoman Hun İmparatoru Mete´nin babası.
- Tolga Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.
- Tansu Şafağın aydınlattığı su.
- Tardu Armağan, hediye.
U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Uğur Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı
- Ulaş Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş
- Umur Görgü, bilgi, deneyim
- Umut Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
- Uras / Uraz Talih, şans
Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
- Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
- Ümit Umut
V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Vedat Sevgi, dostluk.
- Vefa Sözünde duran, dostluğu sürdüren.
- Veli Ermiş, eren.
Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Yalım Alev, ateş uzantısı.
- Yalın Gösterişsiz, süssüz, sade
- Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.
- Yağız Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.
Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
- Zade Evlat, oğul
- Zeki Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi