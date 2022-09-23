Kuran-ı Kerim'de geçen erkek isimleri neler? En çok kullanılan erkek isimleri nedir?

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KURAN-I KERİM'DE GEÇEN ERKEK İSİMLERİ NELER?

A

ADEMİlk yaratılan insan olarak Kuran'da yer alan Adem, temiz insan demektir.AHMETSaf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

AZİM

Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli

AHLAS

Temiz yürekli, iyi kimse

ARAF

Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.

AKİF

İbadet etmek anlamına gelir.

ABDİ

Kulluk ve itaat eden

ABDULLAH

Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

AHAD

İhlas süresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

ALİM

Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.

AFİL

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

B

BAKİ

Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

BEYDA

Kurak bir yer anlamına gelir.

BERK

Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerden biridir.

BATIN

Allah'ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

BURAK

Peygamber efendimizin Mirac'daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur'an'da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

BERKA

Şimşek, Kuzey Afrika'da bir şehir.

BÜKRE- BUKRA

Erken, Sabah, sabah vakti.

BUĞRA

Turna kuşu, turna üşürüşünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

BENAN

Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.

C

CEMİL

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah'ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.

CABBAR

Kur'an'da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

CEZA

Kur'an'da birçok ayette geçen isimlerden biridir. Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.

CELİL

Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.

CEBRAİL

Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.

CUDİ

İsmi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

CİHAD

Tevbe, hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

D

DEHRİ

İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

DAFİ

Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.

DİYAR

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

DAVUT-DAVUD

Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır

E

EKMEL

En eksiksiz, en uygun olan.

EMİN

Emniyete olan, korkusuz.

EBRAR

İyi, özü sözü doğru olan, dindar

EZEL

Başlangıcı olmayan

EYÜP

Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

ECİR

Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

ETKA

Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.

EBED

Kur'an2da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

EBU

Kur'an'da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.

EFNAN

Rahman suresinde yer alan Efnan simi, tür anlamına gelmektedir.

EKREM

Alak ve fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

F

FETTAH

Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

FURKAN

Kur'an'ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

FATİH

Allah'ın sıfatlarından biridir.

FUAD

Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

H

HAKKI

Kur'an'da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.

HALİD

Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

HAMDİ

Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.

HALİS

Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

HAYRİ

Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamınandadır.

HAKİM

Allah'ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur'an'da birçok surette yer almaktadır.

HAFIZ

Hem erkek heö kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.

HATEM

Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

İ

İHSAN

Bağışlanma anlamına gelmektedir.

İDRİS

Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İLYAS

Kur'an'da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.

İBRAHİM

Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İSA

Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İSHAK

Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.

İSMAİL

Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

K

KAZIM

Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

KADİR

Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

KADER

Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

KAMER

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

KAİM

Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

KAHHAR

Allah'ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

KAVİ

Allah'ın isimlerinde olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

KARUN

Kur'an'da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin anlamına gelmektedir.

M

MUHAMMED

Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

MUSA

Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

MALİK

Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

MUSTAFA

Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

MUTTAKİ

Çekinen, ittika eden Allah'tan korkan

MAVERA

Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

MELİK

Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.

MEMATİ

İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

MÜRSELİN

Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

MÜCAHİD

Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

N

NEZİR

Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

NURİ

Nura ait, nurla ilgili demektir.

NACİ

Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.

NECATİ

Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.

NEHAR

Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.

NEZİR

Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

NADİ

Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

NASIR

Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

R

REŞAD

Doğru ve hak yolunda yürüme.

RESUL

Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

RAUF

Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah'ın isimlerindendir.

RIDVAN

Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

RAFET

Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.

RACİ

Dönen, geri gelen, rica eden

S

SELİM

Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.

SEFER

Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek

SÜLEYMAN

Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut'un oğludur.

SABRİ

Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.

SEVA

Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Ş

ŞUAYİP

Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.

ŞAKİR

Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.

ŞÜHEDA

Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

T

TARIK

Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

TAHA

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.

TALİP

Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.

TUĞYAN

Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.

U

UFUK

Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.

ÜZEYİR

Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

V

VELİ

Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Y

YUNUS

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

YASİN

Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.

YAHYA

Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

YAKUP

Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Z

ZÜMER

Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur'an'da Zümer suresinde geçer.

ZAKİR

Zikreden, zikredici demektir.

ZAHİT-ZAHİD

Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.

EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ NEDİR?

A Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Acar Atılgan,çevik, Gürcü soyundan

Adar Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş

Afşin Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri

Akal Beyaz ve kırmızı

Akdora Karlı dağın doruk noktası

Akın Düşman topraklarına yapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması

Akınalp Savaşan yiğit kişi

Akgiray Temiz ve yaraşır

Akgün Parlak gün, uğurlu gün

Aksoy Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy

Aydıner İleri görüşlü kimse

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Baha Değer, kıymet, üstünlük

Bahadır Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

Baran Direnci kıran, ulu, yüksek

Barbaros Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim

Barış Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum

Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin

Barlas Cenkçi, savaşçı

Bartu En eski Türk hanlarından biri

Başar Başarılı ol anlamında

Batın Karın, kuşak, nesil

Batu Güçlü, kuvvetli

Batuhan Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han

Batur Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

Baturalp Yiğitler yiğidi

C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Can Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

Canalp Cana yakın, sevimli yiğit

Canberk Sağlam, canlı, metin

Cem Hükümdar,şah

Cemre Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."

Cenk Savaş

Ç Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Çağdaş Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan

Çağhan Çağın hanı; Çağdaş han

Çağın Yıldırım; Çağa ilişkin

Çağlar Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale

Çağrı Davet

Çakabey Oğuzlarda bir Türk beyi

Çelik Sağlam

D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Dağhan Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı

Darcan Sabırsız, aceleci

Deha İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta

Demir Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel

Deniz Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya

Denizhan

Derin Çok gelişmiş, çok ilerlemiş

Derman Güç

Destan Efsane

Devran Zaman; devir

Devrim Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim

Dinçer Güçlü ve sağlıklı kimse

Doğa Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ediz / Edis Yüksek yer, her şeyin yükseği

Efe Batı Anadolu'nun yiğidi

Efkan Çığlıklar, inlemeler

Ege Yaşça büyük,ulu

Egehan Engin denizlerin hükümdarı

Egemen Gücü yeter olup buyruğunu yürüten

Ekim Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi

Ekin Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı

Elgin Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

Emir Buyruk, komut

Emrah Saz çalıp, oynayan

Emre Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren Yetişen, ulaşan, vasıl olan

F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ferruh Uğurlu, kutsal

Feza Uzay

Fuat Kalp, gönül

Ferhan Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun

G Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Giray Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.

Gökalp Mavi gözlü yiğit.

Gökçe Güzel, gösterişli kimse. Yiğit, cesur.Mavi gözlü kimse.

Görkem 1. Gösteriş, heybet. İyi gelişmiş, gürbüz.

H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Hakan 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

Haluk İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.

I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum, akın.

Ilgın Serap, belli belirsiz görünme.

K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Kağan Hanların hanı, hükümdar.

Kayra Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan

Kerem 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kıvanç Övünç, iftihar

Korcan Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Kutay Kutlu, uğurlu ay.

Karan Kahraman, yürekli.

L Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri

Laçin Bir cins şahin. Sarp, yalçın

M Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Melih Güzel, şirin, sevimli.

Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.

Mert Özü sözü doğru olan.

Mete Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)

N Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri

Nuyan Soylu kişi, Noyan

Nüvit İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan

Nüzhe Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun

O Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Oğulcan Can oğul

Oğuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.

Okan Anlayışlı

Okanay Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay

Olcay Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.

Olcaytuğ Hulagu'nun torunlarından argun'un oğlu, ilhanlı hükümdarı

Onur İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref

Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ömer Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık

Ömür Yaşayış, hayat

Özgen Özü geniş, rahat, sakin kimse.

Özgü Kutsal. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

Özgün Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.

P Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Pamir Güçlü kimse

Pars Becerikli, atılgan

Polat Çelik. Güç, kuvvet

Poyraz Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Kuzey yönü

Pusat Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ruşen Aydın, parlak

Rüzgar Zaman, devir. Dünya.

S Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Salih Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan

Samet Sonsuz, ebedi

Sarp Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç

Selçuk Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli

Selim Sağlam, kusursuz, doğru

Sanberk Ünü sağlam

Safa Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen

Sarp Geçilmesi çıkılması güç, çok dik

Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Şafak Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

Şahan Şahin

Şahbey Üstün nitelikli, saygın, yüce.

Şahdar Dallı, budaklı ağaç.

Şimşek Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse

T Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri

Tamer Tümüyle nitelikli kişi.

Tarık Sabah yıldızı, Venüs.

Taylan İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.

Teoman Hun İmparatoru Mete´nin babası.

Tolga Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

Tansu Şafağın aydınlattığı su.

Tardu Armağan, hediye.

U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Uğur Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı

Ulaş Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş

Umur Görgü, bilgi, deneyim

Umut Ummaktan doğan güven duygusu, ümit

Uras / Uraz Talih, şans

Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.

Ümit Umut

V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Vedat Sevgi, dostluk.

Vefa Sözünde duran, dostluğu sürdüren.

Veli Ermiş, eren.

Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Yalım Alev, ateş uzantısı.

Yalın Gösterişsiz, süssüz, sade

Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.

Yağız Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.

Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri