Kuran abdestsiz okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak günah mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Abdesti olmadığı zaman Kuran-ı Kerim'e dokunup dokunamayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında pek çok araştırma yapıyor. Peki, Kuran abdestsiz okunur mu? Abdest almadan Kuran okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak günah mı? İşte detaylar...

Kuranı Kerim'i okumak için yapılması gerekenlerden biri olan abdest hakkında zaman zaman abdestsiz Kuran okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak günah mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, Kuran abdestsiz okunur mu? Abdest almadan Kuran okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak günah mı? Detaylar haberimizde...

KURAN ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Abdestsiz Kuranı Kerim okuma konusunda en mühim nokta kişinin gusül abdesti bulunup bulunmamasıdır. Gusül abdesti bulunmayan kişi Kuranı kerimi ezberden dahi okuması caiz görülmemiştir. Gusül abdesti bulunmayan kişinin Kuranı kerime dokunması okuması caiz değildir.

KURAN-I KERİM'E ABDESTSİZ DOKUNMAK GÜNAH MI?

Kur'an'ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir. Gusül abdesti bulunmayan kişi Kuranı kerimi ezberden dahi okuması caiz görülmemiştir. Gusül abdesti bulunmayan kişinin Kuranı kerime dokunması okuması caiz değildir.