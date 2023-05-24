Kurak Günler Emin Alper'in yönettiği 2022 yapımı Kurak Günler nerede çekildi ve Kurak Günler konusu nedir seyirciler tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda Kurak Günler oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Kurak Günler filmi oyuncuları kim olduğu araştırılıyor. Peki, Kurak Günler nerede çekildi? Kurak Günler konusu nedir? Kurak Günler oyuncu kadrosu!

Kurak Günler filmi, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen dahil olmak üzere dokuz ödül kazanmıştır. Kurak Günler nerede çekildi ve Kurak Günler konusu nedir merak ediliyor. Kurak Günler oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kurak Günler nerede çekildi? Kurak Günler konusu nedir? Kurak Günler oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

KURAK GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurak Günler filmi, Kayseri'de çekildiği biliniyor.

KURAK GÜNLER KONUSU NEDİR?

Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar kasabasına çıkıyor. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır. Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.

KURAK GÜNLER OYUNCU KADROSU