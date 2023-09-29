'Kura Nehri'nde Deniz Bisikleti ve Tekne keyfi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Doğu Anadolu'da turizmin başkenti Ardahan olacak"

ARDAHAN - Ardahan'da Kura Nehri'nin turizme kazandırılması amacıyla nehirde deniz bisikleti ve tekne turu hizmeti başladı.

Ardahan Belediyesi'nce bu yıl yapılan yenileme çalışmalarından sonra yeni bir çehreye bürünerek adeta sosyal yaşam alanına dönüşen Kura Nehri vadisinde yeni bir hizmet daha hayata geçirildi. Kura Nehri üzerinde yapılan düzenleme ile oluşturulan gölette gezinti yapılabilmesi için 3 adet deniz bisikleti ve 1 Tekne vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura nehrini tıpkı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te olduğu gibi yaşam merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ardahan'ı Türkiye ve Dünya'ya tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Demir, kenti Doğu Anadolu'da turizmin başkenti yapacağız dedi.

Başkan Demir, "Burası Ardahan il sınırları içerisinden geçen Kura Nehri. Ardahan'dan doğup Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a ve oradan da Hazar Denizine akan çok önemli bir nehir olan Kura nehrinden yıllarca kültürel anlamda yararlanılmamış. Bu yıl ilk etabını gerçekleştirdiğimiz Kura nehrini tıpkı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te olduğu gibi yaşanılır bir hale getirmekti. Burada ilk etap tamamlandı; Bungalov evler, bisiklet yolu ve henüz başında olduğumuz nehrin içerisinde yapılan sportif aktiviteler. İnşallah Kura vadisini Türkiye'de görmeyen ve bilmeyen kalmayacak. Amacımız burayı cazibe merkezi yapmadan bu işin peşini bırakmayacağız. ve sağlıklı bir turizm sektörü oluşturmaya çalışarak vadi boyunca yaptığımız bungalov evlerin devamını bir veya iki kilometre kura vadisi boyunca yapacağız. Çeşitli oteller, turizm merkezleri, kafeler, restoranlar ve yayla turizmine yönelik sportif aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu nehir ve kanyonları Türkiye değil sadece, dünya nasıl değerlendiriyor ise biz de değerlendireceğiz. Dünya bu gibi coğrafi güzellikleri nasıl değerlendiriyor ise onların projelerinden de yararlanarak Ardahan'ı Türkiye ve Dünya'ya tanıtacağız. ve Doğu Anadolu'da turizmin başkenti Ardahan olacak" dedi.

Deniz bisikletleri ve tekne ile Kura nehrinde adrenalin dolu anlar yaşayan vatandaşlar da bu hizmetlerden dolayı Başkan Demire teşekkür etti.