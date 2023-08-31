Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off turlarında Molde'yi eleyerek gruplara çıkmaya hak kazandı. Aynı zamanda ülke puanımızı da yükselten Cimbom büyük bir katkıda bulundu. Şimdi gözler Şampiyonlar Ligi kura çekiminde. Vatandaşlar ise KURA ÇEKİMİ OYUNU nasıl oynanır? Şampiyonlar Ligi kura çekimi tahmin oyunu! Merak ediyor. İşte detaylar…

Galatasaray'ın dün akşamki mücadelesinde Molde'yi mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Gözler şimdi kura çekiminde. Bu kura çekimini simüle eden oyun ise gündem oldu. Peki, KURA ÇEKİMİ OYUNU nasıl oynanır? Şampiyonlar Ligi kura çekimi tahmin oyunu! İşte detaylar…

KURA ÇEKİMİ OYUNU NASIL OYNANIR?

Şampiyonlar Ligi kura simülatörü orjinal adıyla draw.inker.one internet sitesi Şampiyonlar Ligi için kura çekme simülasyonu yaratıyor. Gazeteci Fatih Altaylı gibi isimlerinde sosyal medyada paylaştıkları kendi kura çekimleri kura çekimi oyunu nasıl oynanır sorusunu gündeme getirdi.

Bunun için öncelikle bu siteye ( https://draw.inker.one/#/cl/gs) gitmeniz ve yanda bulunan toplardan tek tek seçmeniz gerekiyor. Ardından grup kura çekimlerini tamamlamış olacaksınız. İyi eğlenceler…