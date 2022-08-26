Kura çekimi hangi kanalda? UEFA kura çekimi şifresiz nasıl izlenir?

Kura çekimi hangi kanalda? Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor Peki, Kura çekimi hangi kanalda? UEFA kura çekimi şifresiz nasıl izlenir?