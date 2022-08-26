Kura çekimi hangi kanalda? UEFA kura çekimi şifresiz nasıl izlenir?
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Kura çekimi hangi kanalda? Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor Peki, Kura çekimi hangi kanalda? UEFA kura çekimi şifresiz nasıl izlenir?
Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 14.00'te başladı. Peki, UEFA kura çekimi şifresiz nasıl izlenir? Kura çekimi hangi kanalda?
KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile TV8,5 kanalından yayınlanıyor.
İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:
1.TORBA
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. TORBA
Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. TORBA
Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKALYINIZ