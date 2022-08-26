Kura Çekimi CANLI İzle HD! Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle!
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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın!
Kura çekimi canlı yayın izle! Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın haberimizde...
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Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.
İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:
1.TORBA
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. TORBA
Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. TORBA
Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.