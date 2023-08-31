KURA ÇEKİLDİ! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Bu akşam gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray 4. torbada yer aldı ve Bayern Münih ile eşleşti. Türkiye'yi Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri ise bu kura çekiminde belli oldu. Peki, Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray dün Molde'yi eleyerek adını gruplara yazdırdı. Bugün gerçekleşen kura çekiminde ise Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Soruları gündeme geldi. İşte detaylar…

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

2024 Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu. Galatasaray'ın rakipleri bugün gerçekleşen kura ile belli oldu. A grubunda yer alan Aslan; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek.

2023-2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

2023-2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

2023-2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

2023-2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL

1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)