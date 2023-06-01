Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Vatandaşlar ise arama motorlarında KKM prim uygulamasını merak ediyor. Peki, Kur korumalı mevduat yeni düzenleme nedir? KKM yeni prim düzenlemesi ne?

Kur korumalı mevduat yeni düzenleme nedir? sorusu merak ediliyor. Merkez Bankası, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat prim uygulamasının detaylarını araştırıyor. Son günlerde gündeme gelen KKM prim uygulaması hakkında Kur korumalı mevduat yeni düzenleme nedir? KKM yeni prim düzenlemesi ne? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KUR KORUMALI MEVUDAT YENİ DÜZENLEME NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Buna göre, bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda "1 Haziran 2023 tarihinden itibaren açılacak / yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat / getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ödemenin vade sonunda tarafınızca yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve tarafımıza bildirilmesi; Bankamızca kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat/getiri toplamı üzerinden yapılması gerektiği ayrıca bu tarihten itibaren açılacak/yenilenecek hesaplarda ek menfaat/getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat/getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz" denildi.

KKM NEDİR?

Kur Korumalı Mevduat açılımına sahip olan KKM kavramı, Türk Lirası olarak yapılan birikimlerinizi kurda oluşan değişimler karşısında değerini korumaktır. Kur Korumalı TL Mevduat hesabınızı açarken size sunulan faiz oranı ile birikiminize devam edebilir, vade süresince de değişen kur hareketlerine karşın birikiminizi korur. Türk Lirası birikiminizin vadesinin sonunda dolar, sterlin ve euro gibi kur karşısında faiz oranında daha fazla artması ile beraber oluşan farkın ödenmesini gerektiren bir mevduat türüdür. Böylece TL birikimlerinin kurdan dolayı herhangi bir zarar yaşamamasını önler.