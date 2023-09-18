Kur korumalı mevduat komisyon uygulaması bitti mi? SON DAKİKA! Kur korumalı mevduat uygulaması nedir, neden sona erdi?

Son dönemlerde tartışmalara konu olan kur korumalı mevduat komisyonu uygulamasının durumu merak konusu olmuştur. Bu uygulamanın sonlandırılıp sonlandırılmadığı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Kur korumalı mevduat komisyon uygulaması bitti mi? İşte detaylar...

Kur korumalı mevduat uygulaması sona erdi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından kur korumalı mevduat uygulaması bitti mi araştırılıyor. Merkez Bankası, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni kararlar aldı. Peki, Kur korumalı mevduat komisyon uygulaması bitti mi? Detaylar haberimizde...

KUR KORUMALI MEVDUAT KOMİSYON UYGULAMASI BİTTİ Mİ?

Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

FATURA MUAFİYET SINIRI YÜKSELTİLDİ

Alınan kararlara göre kur korumalı (KKM) hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.