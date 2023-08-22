Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması için adım attı. Kur korumalı mevduat kalktı mı ve KKM bitti mi soruları merak ediliyor. Kur korumalı hesaplar ne zaman bitiyor ve KKM bitti mi gündeme geliyor. Peki, Kur korumalı mevduat kalktı mı? KKM bitti mi? Kur korumalı hesaplar ne zaman bitiyor?

Kur korumalı mevduat kalktı mı ve KKM bitti mi merak ediliyor. Kur korumalı hesaplar ne zaman bitiyor ve KKM kalkıyor mu soruları gündeme geliyor. Kur korumalı mevduat kalktı mı? KKM bitti mi? Kur korumalı hesaplar ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

KUR KORUMALI MEVDUAT KALKTI MI?

Düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetildi.

KUR KORUMALI HESAPLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

TCMB'den düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada, "TL vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine karar verilmiştir. Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın TL mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir" denildi.