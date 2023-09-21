Kur korumalı mevduat haram mı, caiz mi? Kur Korumalı Mevduat Faizi günah mı DİYANET?

Kur korumalı mevduat veya diğer adıyla döviz cinsinden mevduat hesapları, İslam hukukuna göre tartışmalı bir konudur ve farklı İslam alimleri ve fıkıh okulları arasında görüş ayrılıkları bulunabilir. Peki ama Kur korumalı mevduat haram mı, caiz mi? Kur Korumalı Mevduat Faizi günah mı Diyanet? İşte detaylar…

Kur korumalı mevduatın İslam hukukuna uygunluğu hakkında net bir görüş birliği yoktur ve kişinin kendi inançlarına, dinî öğretisine ve yerel dini otoritelerin görüşlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak konu hakkında Diyanet'in kesin bir kararı vardır. Peki, Kur korumalı mevduat haram mı, caiz mi? Kur Korumalı Mevduat Faizi günah mı Diyanet? İşte detaylar…

KUR KORUMALI MEVDUAT HARAM MI, CAİZ Mİ?

Kur korumalı mevduat, mevduat sahibinin para biriminin döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korunmasını amaçlar. Ancak bazı İslam alimleri, bu tür hesapların faiz içerdiğini ve faize dayalı işlemleri yasaklayan İslam hukukuna aykırı olduğunu iddia edebilirler. Diğerleri ise, kur korumalı mevduatın sadece döviz kurlarındaki değişiklikleri dengelemeyi amaçladığını ve faiz içermediğini savunabilirler.

Bu tür finansal ürünlerin İslam'a uygun olup olmadığını değerlendirmek için en iyi yol, konuyu anlamak ve yerel dini otoritelerle veya ilgili bir İslam hukuku alimi ile görüşmek olacaktır. Kişisel inançlarınıza ve dini öğretinize uygun bir şekilde hareket etmek önemlidir. Ayrıca, dini görüşleri ve fıkhi yaklaşımları kabul eden İslami finans kuruluşları tarafından sunulan alternatif finansal ürünleri araştırmak da bir seçenek olabilir.

KUR KORUMALI MEVDUAT FAİZİ GÜNAH MI DİYANET?

Diyanet TV'de sorulan "Kur korumalı mevduat caiz mi?" sorusuna cevap verilmiştir. Verilen cevapta şu ifadeler yer aldı: "İşin içinde faiz varsa diyeceğimiz bir şey var mı? Faizin her türlüsü haramdır. Ancak katılım hesaplarında kâr-zarar ortaklığı şeklinde yapılan yatırımlarda temelinde faizli bir işlem olmadığından alınabilir."