Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması amacıyla yeni bir adım attı. Kur korumalı mevduat devam ediyor mu, bitti mi ve Kur Korumalı Mevduat Hesapları ne zaman sona erecek soruları araştırılıyor. Peki, Kur korumalı mevduat devam ediyor mu, bitti mi? Kur Korumalı Mevduat Hesapları ne zaman sona erecek?

Kur korumalı mevduat devam ediyor mu, bitti mi ve Kur Korumalı Mevduat Hesapları ne zaman sona erecek sorularına yanıt aranıyor. Bu kapsamda, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulaması devam edecek mi merak ediliyor. Kur korumalı mevduat devam ediyor mu, bitti mi? Kur Korumalı Mevduat Hesapları ne zaman sona erecek? Detaylar haberimizdedir…

KUR KORUMALI MEVDUAT DEVAM EDİYOR MU, BİTTİ Mİ?

Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetildi.

TCMB'den düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada, "TL vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine karar verilmiştir. Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın TL mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir" denildi.