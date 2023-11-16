Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 10 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) aralıksız düşüş 12. haftasına girdi. Peki, Kur korumalı mevduat büyüklüğü ne kadar oldu?

Kur korumalı mevduat büyüklüğü ne kadar oldu? DÜŞÜŞTE! KKM büyüklüğü kaç lira?

KKM büyüklüğü ne kadar? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 10 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) aralıksız düşüş 12. haftasına girdi. Peki, Kur korumalı mevduat büyüklüğü ne kadar oldu? Detaylar...

KKM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sonrası kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor. 12 haftadır üst üste gerileyen KKM'nin büyüklüğü geçtiğimiz hafta 82,9 milyar lira düşüşle 2,8 trilyon liraya geriledi. KKM'den 3 ayda 569 milyar liralık çıkış gerçekleşti.

82,9 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜŞ

10 Kasım haftasında KKM hesaplarında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de haftalık olarak bugüne kadarki en hızlı 3. düşüş kaydedildi.

3 AYDA 569 MİLYAR LİRALIK ÇIKIŞ

Söz konusu hafta itibarıyla KKM hesaplarının toplamı 2.9 trilyon liranın altına düşerek 2 trilyon 838 milyar 788 milyon lira oldu. KKM hesaplarında 12 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam düşüş 569 milyar 160 milyon liraya ulaştı.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN TEDBİRLERİ ETKİLİ OLDU

KKM tarafında ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisini sürdürdüğü görülüyor. 2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.

Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.