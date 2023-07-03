Kur'an kursu ne zaman açılacak 2023? Diyanet Kur'an kursu kayıt tarihleri başladı mı?
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KUR'AN KURSU NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
Bu yıl Kur'an kursu kayıtları 19 Haziran- 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacaktır.
DİYANET KUR'AN KURSU KAYIT TARİHLERİ BAŞLADI MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kur'an kursu kayıt tarihleri başladı.