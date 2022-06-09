Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye ne ceza verildi? - Haberler

Antalya'daki bir lisede gençlerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atması, büyük tepki çekti. Olayın ardından öğrenciler disipline sevk edildi.Tepki toplayan olay sonrası Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci yakalandı mı, tutuklandı mı, merak edildi.

VİDEO ÇEKİP KENDİNİ SAVUNDU

Kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın ardından Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, bir video çekerek kendini savundu.

"KUR'AN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamın aleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ınıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-anı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

KUR'AN-I KERİM'E TEKME ATAN ÖĞRENCİYE NE CEZA VERİLDİ?

Antalya'daki bir lisede Kur'an'ı Kerim'e tekme atılması olayıyla ilgili 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verildi. Kararla birlikte söz konusu öğrenciler, artık eğitim hayatlarına sadece açık öğretimde devam edebilecek.

Serik'te meydana gelen, bilinçli, kötü niyetli hatta provokasyon olma ihtimali de bulunan bu olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını isteyen Miran, "Okul içinde meydana gelen bu hadisenin bir öğrenci tarafından kameraya alınması ise, cep telefonlarının okul ortamına ve sınıfa sokulmaması yönünde tedbir alınmadığını göstermektedir. İlgili öğrenciler ve sorumluluğu olan herkes hakkında gerekli işlemler bir an evvel yapılmalı; bu ve benzeri iğrençliklerin bir daha cereyan etmemesi için gereken ne varsa yapılmalıdır. Bu çirkin ve kabul edilemez davranış, göz ardı edilmemesi gereken olay bir kez daha göstermiştir ki eğitim sistemimizde yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik olan bir şeyler var. İnanç değerlerimize, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılıyorsa, bu toplumda yaşayıp kendi değerlerine yabancı bireyler yetişiyorsa, eğitimde amaçlananın ne olduğunun sorgulanması, yapılması gerekip de yapılmayanların üzerinde durulması, müfredatın bu bağlamda yeniden elden ve gözden geçirilmesi elzemdir" diye konuştu.

Miran, Kur'an'ı- Kerim'e tekme olayına karşılan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini sözlerine ekledi.

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