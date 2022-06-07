Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç ne oldu? (VİDEO) Lisede Kuran'a tekme atan öğrenci videosu tepki çekti! - Haberler

Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenci merak ediliyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Peki, Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrenci ne oldu? Lisede Kuran'a tekme atan öğrenci videosu tepki çekmişti! İşte detaylar...

KURAN-I KERİM'E TEKME ATAN ÖĞRENCİ KİM?

Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Okul yönetiminin acil olarak toplanmasının ardından 4 öğrenci disipline sevk edilirken, konuyla ilgili müfettiş görevlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hakkında idari soruşturma başlatıldı.

KURAN-I KERİM'E TEKME ATAN ÖĞRENCİYE NE OLDU?

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

OKUL HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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