Yeni evlat sahibi olan anne babaların en merak ettiği ve sıkça araştırdığı konular arasında yer alan, Kur'an'da geçen isimler konusu birçok kişi tarafından aratılmaktadır. Anne, babalar çocuklarına isim verirken Kur'an'da geçen isimler arasından seçmeyi tercih ediyorlar. Manevi olarak önemli bir yere sahip olan isimler, anne babalar için oldukça önemli bir öneme sahip. Peki, Kur'an'da geçen isimler nelerdir? Kur'an'da geçen erkek ve kız isimleri nelerdir? Kur'an'da geçen isimler 2022!

Anne ve babalar çocuklarına isim koyarken manevi bir anlam ve değer taşıması açısında Kur'an'da geçen isimler arasından tercih etmektedirler. Bu yüzden Kur'an'da geçen isimleri araştırmaktadırlar. Kur'an'da geçen isimler sene içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kur'an'da geçen isimler arasında birçok kız ve erkek isimleri yer alıyor. Peki, Kur'an'da geçen isimler nelerdir? Kur'an'da geçen erkek ve kız isimleri nelerdir? Kur'an'da geçen isimler 2022!

KUR'AN'DA GEÇEN İSİMLER

İlkin: İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce, öncelikle.

İzgi: Güzel, adaletli, zeki.

Karmen: Parlak kırmızı.

Kutay: Kutlu, uğurlu ay.

Zülal: Berrak, saf, tatlı, soğuk su.

Acar: Cesur, becerikli.

Beyza: Günahı olmayan, ak, beyaz.

Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek

Asım: Namuslu. Günahı olmayan.

Berfin: kardan yapılmış, tertemiz.

Berra: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.

Betül: Namuslu, temiz kadın.

Azim: Büyük, ulu, kuvvetli.

Baki: Sürekli, daim.

Baran: Yağmur.

Batın: Biricik, tek.

Bengisu: Ebedilik, ölümsüzlük veren su.

Beren: Güçlü, kuvvetli, akıllı.

İkra: Oku anlamında.

Lamia: Parlayan, pırıldayan.

Leyal: Gece anlamında.

Lina: Hurma fidesi.

Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek.

Bükre: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresinde geçer.

KUR'AN'DA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Halef : Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Kavi: Alalh'ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Tarık: Sabah yıldızı.

Saim: Oruç tutan kişi.

Tufan: Şiddetli yağmur.

Ufuk: Anlamak, kavramak anlamındadır.

Veli: Ermiş kişi.

Safa: Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.

Kayra: Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; İhsan, lütuf.

Rıdvan: Razı olmak anlamındadır.

Samet: Yüksek.

Sefer: Yolculuk.

Selim: Sağlam.

Taha: Küçük pencere.

Yakup: Takip eden.

Yasin: 'Ey insan!' anlamındadır.

Yenal: Amacına ulaşan kimse.

Zahir: Parlak.

Safa: Sakin olmak anlamındadır.

Salih: İyi ahlak sahibi.

Zahit: Haramdan uzak duran kişi.

Kaim: Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Yelit: Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

KUR'AN'DA GEÇEN KIZ İSİMLERİ

Ahsen: Çok güzel kişi demektir.

Berka: Şimşek demektir.

Aydeniz: Hem ay, hem de deniz.

Aygün: Hem ay, hem gün.

Akay: Dolunay demektir.

Aksa: En uzak yer anlamındadır.

Berra: Doğru söz söyleyen, hayır işleyen kişi demektir.

İzel: El izi anlamında.

Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlası.

İlke: Temel alınan düşünce, kural.

İlkgüz: Eylül ayı.

İlkim: İlk çocuğum anlamında.

Ayla: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi.

Ahsa: Sayma, hesaplı olma anlamındadır.

Aden: Cennet bahçesinin adıdır.

Melek: Haberci, elçi.

Melike: Kadın hükümdar.

Merve: Mekke'de bir dağ.

Meryem: Dindar kadın.

Müberra: Temiz insan. Nur suresinde geçer.

Neşe: Sevinç.

Nisa: Kadın.

Nur: Aydınlık, parıltı.

Nüha: Akıl. Taha suresinde geçer.

Rana: Göze hoş gelen.

Reyhan: Güzel koku.

Sare: Halis, katkısız, prenses.

Selva: Bıldırcın, kuş.

Sema: Gökyüzü, üst.

Sena: Şimşek parıltısı.

Serra: Genişlik, rahatlık.