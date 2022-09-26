Milli takım teknik direktörü bu akşam A milli takımımızın Uluslar Ligi maçının başındaydı. Türkiye Milli Takımı'nın Faroe Adaları ile karşılaşması 2-1 mağlubiyet ile sonuçlanmasının ardından Kuntz istifa mı etti? Milli Takım Teknik direktörü istifa mı etti? Kuntz istifa yanıtı ne? Sorularu gündeme geldi.

Kuntz istifa mı etti? Sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile maç yapan A Milli Takımımızın 2-1'lik mağlubiyeti ardından Kuntz istifa mı etti? Sorularu gündemde yer aldı. Kuntz istifa mı etti? Milli Takım Teknik direktörü istifa mı etti? Kuntz istifa yanıtı ne?

KUNTZ İSTİFA MI ETTİ?

Milli takım teknik direktörü olan Kunzt, Türkiye Milli Takım ile çıktığı maçta 2-1'lik mağlubiyet ile gündemde yer aldı. İstifa sözleri hakkında maç sonu açıklaması şöyle oldu;

"Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı suçlayacak değilim. Karşıda daha çok mücadele eden, daha çok koşan bir takım vardı. Daha önce yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt durumu var. Ayağa kalkacağız. Pes etmeyeceğiz." Sözlerinin ardından şu sözleri ekledi;

"Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti."

"Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."