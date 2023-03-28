A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Oldukça tempolu başlayan mücadelenin gol perdesi 20'inci dakikada Kovacic'in attığı golle açıldı. Peki, Kuntz istifa etti mi? Milli Takım Teknik Direktörü istifa edecek mi?

A Milli Takımımız Hırvatistan maçına oldukça etkili başladı. İlk dakikalarda Kerem, Salih, Cengiz ve Enes ile net fırsatları kullanamayan Ay-Yıldızlılar, kalesinde gördüğü ilk atakta golü yedi. Hırvatlar, Kovacic'in kaydettiği iki golle 2-0 öne geçti. Peki, Kuntz istifa etti mi? Milli Takım Teknik Direktörü istifa edecek mi?

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFA EDECEK Mİ?

Konuk ekip maça iyi başlamamasına rağmen ilk bulduğu atakta golü atmayı bildi. Ceza sahası içinde soğukkanlı paslaşmalar yapan Hırvatlar, Kovacic'in önünde bulduğu topa sert ve düzgün vuruşuyla öne geçti.

İlk yarıya tam da istediğimiz gibi başlayan millilerimiz, gol aradığı dakikalarda bir de ofsayta takıldı. 12'inci soldan kullanılan köşe vuruşunda Kerem arka direkte topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.