Kuntz istifa etti mi? A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz istifa etti mi?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Sosyal medyada gündem olan maç ile ilgili Kuntz istifa etti mi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz istifa etti mi, merak edildi.

Türkiye Ermenistan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 21.45'te başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Milli takımın performansı gündem olurken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz istifa etti mi ve Kuntz istifa etti mi merak edildi.

KUNTZ İSTİFA ETTİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

Maç, Ermenistan'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Sosyal medyada "Kuntz İstifa" mesajları gündem oldu. Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

STEFANKUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz, Alman teknik direktör ve santrfor mevkiinde oynamış eski millî futbolcudur. Türkiye millî takımını çalıştırmaktadır.