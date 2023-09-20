A Milli Takım ile yolları ayırması beklenen Stefan Kuntz, TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Arama motorlarında ise Kuntz ayrıldı mı? Stefan Kuntz Milli Takımdan gitti mi? soruları araştırıldı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona eriyor. TFF, birlikte yürümeyi düşünmediği Alman hoca ile toplantı yaptı. Merak edilenler arasında ise Kuntz ayrıldı mı? Stefan Kuntz Milli Takımdan gitti mi? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

KUNTZ AYRILDI MI?



A Milli Takım ile yolları ayırması beklenen Stefan Kuntz, TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Alman hoca, toplantının sona ermesinin ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı.

MONTELLA İLE ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Stefan Kuntz sonrası Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella koltuğun en güçlü adayları. İtalyan basını, Montella ile TFF'nin 3 yıllık anlaştığını yazarken Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldığı biliniyor.

KUNTZ'UN KARNESİ

19 Eylül 2021'de göreve başlayan Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıktı. Türkiye bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Alman hoca, ay-yıldızlı ekiple 1.95'lik puan ortalaması tutturdu.

Stefan Kuntz