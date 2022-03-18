Kunt Tulgar kimdir? Kunt Tulgar'ın rol aldığı filmler ve diziler... Kunt Tulgar hayatı ve biyografisi

Kunt Tulgar kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tulgar, Tarzan İstanbul'da filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar (d.1946, İstanbul, ö.17 Mart 2022, İstanbul), Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Özellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen sanatçı Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır.

1951 yılında babasının yapımcı ve kameramanlığını yaptığı, Orhan Atadeniz' in yönetiminde zor şartlar altında çekilen Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın küçüklüğünü canlandırdı. 60'lı yılların ikinci yarısından itibaren pek çok kült filmde çeşitli görevler üstlendi. Daha çok ses mühendisi olarak tanınan Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve negatif kurgusu, ses çekimi ve kopya baskı yıkama işleri yaptı. Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Maskeli Şeytan (1970) gibi filmlerde ses ekibinde yer aldı. Tarzan Korkusuz Adam (1974) filmiyle başlayan yönetmenlik kariyerini Süpermen Dönüyor (1979), İnsanlık Uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi filmlerle sürdürdü. Son olarak İkimize Bir Dünya (2015) adlı filmde oyuncu olarak yer aldı.

Öğrencilik yılları



1946 yılının Ağustos ayında İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Akaretler'de ilkokula başladı, okul evine uzak olduğundan Fındıklı ilkokuluna geçti daha sonra Taksim'de bulunan Özel Aydın ilkokulunda okumaya başladı, burayı bırakarak Beyoğlu'nda bulunan Taksim ilkokuluna geçti ve mezun oldu. Bebek'te bulunan Amerikan Robert Kolej imtihanını 3'üncülükle kazandı fakat babasının İtalya ile iş yapması sebebi ile Beyoğlu, Tomtom sokakta bulunan İtalyan lisesine (Instituto Medi Italiani) girdi.

Yönetmenliğe başlaması

İtalya'nın Roma şehrinde Via Albalonga sokağında bulunan Tecnostampa film stüdyosu'na gitti. Kurgu şefi Alvaro Petrangeli'nin yanında 3'üncü kurgucu olarak işe başladı. Bir sene sonra Cinecitta stüdyolarında çekilen Siyah Yıldızlı Şerif (Il Sceriffo con la Stella Nera) adlı filmde yönetmen yardımcılığı yaptı ve 1'inci kurgucu olarak stüdyoya gelen filmlerin kurgularını yapmaya başladı. Babasının 1963 yılında kurduğu Milli Film Stüdyosu'nda çalışmak için Türkiye'ye döndü. 1974'de yönetmenliğe başladı.

Filmografi

Oyuncu

Tarzan İstanbul'da (1952) - Tarzanın çocukluğu

Beklenmeyen Randevu: Belalı elmaslar (1984) - Sammy

Gizli Kuvvet (1983)

Kadınlar Koğuşu (1978) - (dublaj)

Şeref Yumruğu (1977)

Naciye (1976) - Rizeli Ragip

Keloğlan İş Başında (1975) - Murat

Yılmayan Şeytan (1972) - Tekin/ Bakırbaş

Ses

Kara Şimşek (1985)

Dev Kanı (1984)

Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

Satılmış Adam (1977)

Günahsız Kadın (1973)

Yarasa Adam - Betmen (1973)

Beş Hergele (1971)

Yönetmen

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Ejderin İntikamı (1984)

Gizli Kuvvet (1983)

İnsanlık Uğruna (1981)

Süpermen Dönüyor (1979)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Editör

Adım Beladır (1970)

Kara Leke (1970)

Günahsızlar (1968)

Akşam Yıldızı (1967)

İntikam Fırtınası (1966)

Senarist

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Ejderin İntikamı (1984)

Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar (1984)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Yapımcı

Ejderin İntikamı (1984)

Süpermen Dönüyor (1979)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Kendisi olarak dahil olduğu belgeseller

Milyon Dolarlık Afiş (2019)

1960 1970 Türk Fantastik Sinemasında Ses ve Görüntü Efekt Üretimi (2019)

Nanaroscope ! (2018)

Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014)

Fantastiğin Sineması (2006)

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