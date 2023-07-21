Kumsalda sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Kumsalda - Sertab Erener şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kumsalda sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

KUMSALDA - SERTAB ERENER ŞARKI SÖZLERİ

Uzanmışım kumsala

Güneş damlar içime

Kurumuş dudaklarımda

Unutulmuş bir beste

Yaşıyorum aheste

Kapılmışım rüzgara

Savrulup gidiyorum

Şimdi çok uzaklarımda

Nafile telaşlarım

Hayattan çalıyorum

Ni la bombe atomique

Un amour platonique

Umudum yarınlarda tatildeyim

Bir elimde ayna var

Şair beni kıskanır

Yanmışım sereserpe sahildeyim

Uzanmışım kumsala

Güneş damlar içime

Kurumuş dudaklarımda

Unutulmuş bir beste

Yaşıyorum aheste

Kapılmışım rüzgara

Savrulup gidiyorum

Şimdi çok uzaklarımda

Nafile telaşlarım

Hayattan çalıyorum

Ni la bombe atomique

Un amour platonique

Umudum yarınlarda tatildeyim

Bir elimde ayna var

Şair beni kıskanır

Yanmışım sereserpe sahildeyim