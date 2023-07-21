Kumsalda sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Kumsalda şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kumsalda sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Kumsalda sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Kumsalda - Sertab Erener şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kumsalda sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı sözleri! Kumsalda - Sertab Erener şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
KUMSALDA - SERTAB ERENER ŞARKI SÖZLERİ
Uzanmışım kumsala
Güneş damlar içime
Kurumuş dudaklarımda
Unutulmuş bir beste
Yaşıyorum aheste
Kapılmışım rüzgara
Savrulup gidiyorum
Şimdi çok uzaklarımda
Nafile telaşlarım
Hayattan çalıyorum
Ni la bombe atomique
Un amour platonique
Umudum yarınlarda tatildeyim
Bir elimde ayna var
Şair beni kıskanır
Yanmışım sereserpe sahildeyim
Uzanmışım kumsala
Güneş damlar içime
Kurumuş dudaklarımda
Unutulmuş bir beste
Yaşıyorum aheste
Kapılmışım rüzgara
Savrulup gidiyorum
Şimdi çok uzaklarımda
Nafile telaşlarım
Hayattan çalıyorum
Ni la bombe atomique
Un amour platonique
Umudum yarınlarda tatildeyim
Bir elimde ayna var
Şair beni kıskanır
Yanmışım sereserpe sahildeyim