Kumpir tarifi! MasterChef Kumpir nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kumpir hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kumpir hazırladı. Peki, Kumpir nedir? Kumpir nasıl yapılır? Kumpir nedir?

Sokak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kumpir ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kumpir nasıl yapılır? Kumpir nedir? Kumpir nasıl yapılır, Kumpir yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kumpir yapıldı, evde klasik Kumpir yapıldı! İşte en güzel Kumpir!

KUMPİR TARİFİ!

Kumpir Malzemeleri

Patates

Tereyağı

Kaşar peyniri

Amerikan salatası

Salçalı sosis

Mısır konservesi

Ketçap

Mayonez

YAPILIŞI

Fırınlanmış patates olarak da bilinen kumpir, patates ortadan ikiye ayrılmasıyla hazırlanır. İç tarafta kalan patatesler ezilerek püre haline getirilir. İsteğe göre zeytin, salam, sosis, bezelye, mısır, havuç gibi malzemelerle zenginleştirilebilir. Ana malzemeleri tereyağı, patates ve kaşar peyniridir.