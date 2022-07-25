Kumpas belgeselinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kumpas konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kumpas nerede çekiliyor, hangi il ve ilçe? Kumpas dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KUMPAS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kumpas belgeseli bugün 25 Temmuz Pazartesi TRT 1'de saat 20:00'da ekranlara gelecek. Yeni bölümleri Cuma günleri ekrana geliyor.

KUMPAS 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

FETÖ'nün muvazzaf askerlerin tayin terfi organizasyonlarını nasıl yaptığı. Örgüt içinde tayin ve terfi kriterleri, üyeler üzerinde kurulan psikolojik ve maddi baskı unsurları işleniyor. Muvazzaf bekar askerlerin tuttuğu bekar evlerini örgütün tanzim etmesi, meslekteki örgüt üyesi askerlerin himmet organizasyonu, mahrem yapının özel bilgisayar bilişim uzmanlarının faaliyetleri özel fişleme programları ve sistemleri işleniyor.

KUMPAS BELGESELİ KONUSU NEDİR?

FETÖ'nün ihanet çemberinin, Türk ve dünya kamuoyunda tartışmaya mahal vermeyecek biçimde anlaşılmasına katkı sunacak olan TRT'nin "Kumpas" yapımı, örgütün çözülmesinde ve çökertilmesinde fayda sağlayan "gerçek itirafçıların" anlatımları üzerinden izleyiciyle buluşacak.

KUMPAS BELGESELİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler yer almamaktadır. Dizinin oyuncuları hakkında detaylı bilgiler bulunmasa da oyuncu kadrosunda Yüzbaşı Burak Akın, Ali Bal, Serdar Tekin gibi isimlerin yer aldığı bilinmektedir.