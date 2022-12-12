Kumluca nerede? Kumluca nereye, hangi ile bağlı?

Antalya etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Vatandaşlar Kumruca ilçesinin nerde? Antalya Kumluca nerede? Antalya Kumluca nasıl bir ilçe? Kumluca nüfus ne kadar? Kumluca'da neler oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Antalya Kumluca nerede? Antalya Kumluca nasıl bir ilçe? Kumluca nüfus ne kadar? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan sorular arasında yer alan Antalya Kumluca nerede? Kumluca ne meşhur? Kumluca nereye, hangi ile bağlı? Kumluca'da neler oldu? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

KUMLUCA NEREDE?

Kumluca, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya ilinin yaklaşık 67.000 nüfuslu bir ilçesidir. Kumluca ilçesi, Antalya'nın ilçelerinden doğuda Kemer ve Konyaaltı, kuzeyde Korkuteli, batıda da Elmalı ve Finike ilçeleriyle komşudur ve güneyiyle Antalya'nın Akdeniz'e kıyısı olan ilçelerindendir. Kumluca'nın il merkeziyle arasındaki mesafe ise yaklaşık 94 km'dir.

KUMLUCADA NELER YAŞANI?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.

Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı. Cep telefonlarından evlerinizden çıkmayın, dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFAD'dan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

KUMLUCA HANGİ İLE BAĞLI?

Kumluca ilçesi Akdeniz bölgesinin en büyük şehri olan Antalya'nın batısında yer almaktadır. Şimdilerde 70 bin civarında bir nüfusu vardır. Belediye seçimlerini genel olarak Ak Parti kazanmaktadır. İlçenin yerleşim yeri olarak hizmet vermeye başlaması ise 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Yaz aylarında tam bir turizm kenti gibidir. Tatilinizi rahatça ve güvende geçirebileceğiniz bir bölgedir.

KULUCA NASIL BİR İLÇE?

Kumluca İlçesi Antalya'nın seracılıkla uğraşan, Finike ile Kemer İlçeleri arasında kıyıdan yaklaşık 6 km içerde kurulmuş bir ilçesidir. Kumluca ilçe merkezi deniz kenarı olmasa da ilçe çok önemli deniz kenarı yerleşimleri turizm merkezlerine sahiptir. Bunlardan bazıları son yıllarda çok popüler olmuştur.

KUMLUCA DENİZ VAR MI?

Kumluca ilçe merkezine en yakın plaj olan Kumluca Obalar Plajı, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Ulaşımlar yürüyerek veya şehir içi minibüsleri ile sağlanabilmektedir. İlçeye bağlı Kum Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kumluca Obalar Plajı, bölgenin oldukça sakin bir atmosfere sahip olan plajıdır.

KUMLUCA NÜFUSU NE KAAR?

Kumluca nüfusu 2021 yılına göre 72.478. Bu nüfus, 36.612 erkek ve 35.866 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,51 erkek, %49,49 kadındır.

KUMLUCA NE MEŞHUR?