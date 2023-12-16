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Kumluca'da sağanak yağış etkili oldu: Caddeleri su bastı, seralarda ürünler zarar gördü

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde aniden gelen sağanak yağış, caddeleri su bastı ve seralarda ürünlere zarar verdi. Vatandaşlar alt yapı eksikliğinden şikayet ederken, üreticiler ise dere yatağının değiştirilmesi nedeniyle seralarının su altında kaldığını belirtti.

Kumluca'da sağanak yağış etkili oldu: Caddeleri su bastı, seralarda ürünler zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde aniden gelen sağanak yağış taşkınlara sebep oldu. Sağanak yağmur hızını artırınca, ilçe merkezinde bazı işlerine su girdi, caddeler gölete döndü, seralar zarar gördü.

Yağmur suları Kasapçayırı ve 50. Yıl Mahallelerinde seralara ve portakal bahçelerine de zarar verdi. Vatandaşlar, alt yapının yetersiz olmasından şikayet etti. Kendi imkanları ile iş yerlerine giren sel sularını tahliye etti, logar kapaklarını açmaya çalıştı. Üreticler, dere yatağının değiştirilmesi sebebiyle seralarını su bastığını belirterek ellerinden bişey gelmediğini yapacak bişeyleri olmadığını söyledi. Dizine kadar suyun içine girip serasına kontrol etmeye çalışan bir kadın üretici, 3 yılır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını serasının ve ürünlerinin büyük zarar gördüğünü belirterek "2 dönüm seram evim eşyam zarar gördü, diyecek bişey de bulamıyorum, dağın suyunu buraya çevirdiler bu hale geldik. Okul yaptılar fabrika yaptılar hal yaptılar ama biz de rezil olduk, bu derdimize bir çare bulun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Antalya Kumluca Haberler

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