Kumluca'da Otomobil Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.