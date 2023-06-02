Kumluca Belediyesi, plajlarına Mavi Bayrak kazandırmak için çalışmalara başladı

Kumluca Belediyesi, Kent Park Halk Plajı, Fener Halk Plajı ve Beykent Plajı'na Mavi Bayrak kazandırdı. Bu sezon da plajlarına Mavi Bayrak kazandırmayı hedefliyor. Türkiye, 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatla dünya 3'üncüsü oldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca'yı alternatif turizmin Antalya'daki Başkenti haline getireceklerini söyledi.

Kent Park Halk Plajı, Fener Halk Plajı ve Beykent Plajı'na Mavi Bayrak kazandıran Kumluca Belediyesi, 2023 turizm sezonu için çalışmalara başladı.

Plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak; Kumluca Belediyesi'nin 2020 yılından beri sürdürdüğü çalışmalarla Kent Park Halk Plajı, Fener Halk Plajı ve Beykent Plajı'na kazandırıldı. Kumluca Belediyesi, bu sezon da plajlarına Mavi Bayrak kazandırmayı hedefliyor.

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, bu yılki Mavi Bayrak ödüllerinin kazananlarını da açıkladı. Türkiye; 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatla dünya 3'üncüsü oldu. Elde edilen başarıda Antalya 231 plaj, 5 marina ve 14 turizm teknesi ile Türkiye'ye en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, " Kumluca, üç Mavi Bayrak'lı plajıyla ülkemizin bu başarısına katkı sağladı. Mavi Bayrak demek, temiz ve güvenilir plaj demek, hedeflerimiz her yıl artarak devam edecek. Kumluca'yı alternatif turizmin Antalya'daki Başkenti haline getireceğiz. Bütün turistleri sahillerimize getireceğiz. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen denetimlere hazırız" dedi.