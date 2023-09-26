Kumluca Belediyesi 'Arabasız Gün' etkinliği düzenledi

Kumluca Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün' etkinliği düzenledi. Vatandaşlar bisikletleriyle ve yaya olarak Rhodiapolis Antik Kenti'ne keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi.

Kumluca Belediyesi, 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün' etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte vatandaşlar, bisikletleriyle ve yaya olarak Bağlık Mahallesi Kiremithane Sokak'tan başlayarak Rhodiapolis Antik Kenti'ne keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bisikletleriyle ve yaya olarak şehirlerini daha çevre dostu bir şekilde keşfetme fırsatı buldular. Bağlık Mahallesi Kiremithane Sokak'tan başlayan etkinlik, Rhodiapolis Antik Kenti'nde sona erdi.

Etkinliğe katılan BaşkanMustafa Köleoğlu, "Bugün çok güzel bir etkinlikte alternatif turizmin Başkenti Kumluca'mızda Türkiye Belediyeler Birliğimizin de desteğiyle Avrupa Hareketlilik haftası için bir araya geldik. Gelecek enerjinizi koruyun sloganıyla çıkmış olduğumuz bu etkinlikte bisikletlerimizle ve yürüyüş yaparak sporcularımız ve halkımızla binlerce yıllık tarihi Antik Kentimiz Rhodiapolis'e doğru yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Avrupa Hareketlilik haftası dolayısıyla bütün yürüyüşçülerimizi Rhodiapolis Antik Kentimize bekliyoruz" dedi.