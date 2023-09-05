Kumluca Belediyesi, 2. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nde tanıtım yaptı

Kumluca Belediyesi, Antalya Gastronomi Festivali'nde Kumluca'nın yöresel lezzetlerini tanıttı. Standında yetiştirilen sebzeler ve coğrafi işareti alınan Beydağı fasulyesi sergilendi. Ayrıca, Kumluca domatesi ve diğer yöresel ürünler de festivalde tanıtıldı.

2'nci Uluslarası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nde açılan Kumluca Belediyesi standında, ilçede yetiştirilen sebzelerle birlikte coğrafi işareti alınan Beydağı fasulyesinin de tanıtımı yapıldı.

Kumluca Belediyesi standında yörede yetiştirilen meyvelerle hazırlanan reçeller, kurutulmuş meyveler ve ilçenin simgesi domateslerle hazırlanan soslar da sergilendi.

Kumluca Belediyesi standını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca domatesini tanıttı. Festivalde birbirinden lezzetli workshoplar gerçekleştiren MasterChef programının jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile Gelinim Mutfakta programının sunucusu Nursel Ergin'e, Kumluca'ya ait yöresel lezzetlerin yer aldığı ikramlar hediye edildi.

Festivalde Kumluca Belediyesi standına katılım oldukça yoğundu. Kumluca Belediyesi tarafından stant ziyaretçilerine bahçelerinde veya balkonlarında yetiştirebilecekleri domates fidesi ve aşevinde hazırlanan domates sosları hediye olarak ikram edildi.