Sunucu ve Spiker Ertem Şener bugün yaptığı bir açıklamasında Süper Lig'de küme düşme ile ilgili bilgiler verdi. Konu hakkında futbol severler, Küme düşme kaldırıldı mı 2023? TFF resmi açıklama geldi mi? Süper Lig ve TFF'de küme düşme kalktı mı, kaç takım küme düşecek? merak etti. İşte detaylar...

Süper ligde küme düşme var mı? Süper ligde hangi takımlar küme düşecek? TFF 1. ligde küme düşme var mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Küme düşme kaldırıldı mı 2023? TFF resmi açıklama geldi mi? Süper Lig ve TFF'de küme düşme kalktı mı, kaç takım küme düşecek? İşte ayrıntılar...

KÜME DÜŞME VE KÜME YÜKSELME NEDİR?

Düşme ve yükselme, çeşitli spor liglerinde uygulanan, takımların sezon boyunca gösterdiği performansa göre bir üst lige yükselmesi veya bir alt lige düşmesini tanımlamak için kullanılan terim. En üst seviye ligde olmadığı sürece ligi en iyi dereceyle tamamlayan takım veya takımlar bir üst lige yükselirken, en alt seviye ligde olmadığı sürece ligi en kötü dereceyle tamamlayan takım veya takımlar bir alt lige düşer. Bazı liglerde yükselecek takımların belirlenmesi için play off, bazılarında ise düşecek takımların belirlenmesi için play out müsabakaları gerçekleştirilir. Ligdeki pozisyonları gereğince yükselme hakkını elde edecek olan takımların bulunduğu bölge için "yükselme hattı", düşecek olan takımların bulunduğu bölge için ise "düşme hattı" ifadeleri kullanılmaktadır.

SÜPER LİGDE KÜME DÜŞME KALKTI MI 2023?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Süper Lig ve TFF 1. ligde küme düşme kaldırıldı. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Küme düşme kaldırıldı mı yoksa uygulama devam ediyor mu henüz TFF tarafından resmi bir açıklama gelmedi.